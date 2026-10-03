Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.27 WIB

Kuota Pelanggan Jadi Sorotan, 9 Paket XLSMART, 71 Indosat, dan 76 Telkomsel Belum Rollover

Ilustrasi kuota internet. (Kinetic).

JawaPos.com - Nasib sisa kuota internet pelanggan masih menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dari hasil evaluasi laporan bulan pertama, masih ada puluhan paket internet milik operator seluler yang belum dilengkapi fitur rollover.

XLSMART tercatat memiliki 101 paket yang dilaporkan kepada Kemkomdigi. Dari jumlah tersebut, 92 paket sudah menerapkan sistem rollover, sedangkan sembilan paket lainnya masih mengandalkan notifikasi.

Sementara itu, dari 94 paket Indosat, baru 23 paket yang menggunakan skema rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih memberikan perlindungan melalui notifikasi.

Kondisi serupa ditemukan pada Telkomsel. Dari 95 paket yang dilaporkan, baru 19 paket yang memiliki fitur rollover. Adapun 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan mengatakan, penerapan rollover memang telah diperluas oleh operator. Namun, pemerintah menilai perlindungan terhadap sisa kuota tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan pemberitahuan kepada pelanggan.

"Putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan," tegas Denny di Kantor Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10).

Menurut Denny, notifikasi hanya memberi tahu pelanggan bahwa masa berlaku kuota akan segera berakhir. Mekanisme tersebut belum memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap mendapatkan manfaat dari kuota yang sudah dibeli.

"Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir. Yang kami dorong adalah adanya mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli," jelas Denny.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
SE Menkomdigi: Seluruh Operator Dilarang Hilangkan Sisa Kuota Internet dan Tarik Biaya Tambahan - Image
Nasional

SE Menkomdigi: Seluruh Operator Dilarang Hilangkan Sisa Kuota Internet dan Tarik Biaya Tambahan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 21.35 WIB

Komdigi Soroti Kuota Internet Hangus, Mayoritas Paket Operator Masih Cuma Andalkan Notifikasi - Image
Teknologi

Komdigi Soroti Kuota Internet Hangus, Mayoritas Paket Operator Masih Cuma Andalkan Notifikasi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 01.18 WIB

Kebocoran Data Lama Kembali Beredar, Komdigi Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal - Image
Teknologi

Kebocoran Data Lama Kembali Beredar, Komdigi Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal

Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore