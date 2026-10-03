Kuota Pelanggan Jadi Sorotan, 9 Paket XLSMART, 71 Indosat, dan 76 Telkomsel Belum Rollover

Ilustrasi kuota internet. (Kinetic).

JawaPos.com - Nasib sisa kuota internet pelanggan masih menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Dari hasil evaluasi laporan bulan pertama, masih ada puluhan paket internet milik operator seluler yang belum dilengkapi fitur rollover.

XLSMART tercatat memiliki 101 paket yang dilaporkan kepada Kemkomdigi. Dari jumlah tersebut, 92 paket sudah menerapkan sistem rollover, sedangkan sembilan paket lainnya masih mengandalkan notifikasi.

Sementara itu, dari 94 paket Indosat, baru 23 paket yang menggunakan skema rollover. Sebanyak 71 paket lainnya masih memberikan perlindungan melalui notifikasi.

Kondisi serupa ditemukan pada Telkomsel. Dari 95 paket yang dilaporkan, baru 19 paket yang memiliki fitur rollover. Adapun 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan mengatakan, penerapan rollover memang telah diperluas oleh operator. Namun, pemerintah menilai perlindungan terhadap sisa kuota tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan pemberitahuan kepada pelanggan.

"Putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan," tegas Denny di Kantor Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10).

Menurut Denny, notifikasi hanya memberi tahu pelanggan bahwa masa berlaku kuota akan segera berakhir. Mekanisme tersebut belum memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap mendapatkan manfaat dari kuota yang sudah dibeli.