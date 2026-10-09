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Nanda Prayoga
Jumat, 9 Oktober 2026 | 22.00 WIB

Kuota Internet Cepat Habis? Ini 7 Cara Hemat Data di HP Android

Ilustrasi memantau kuota internet. (Asurion) - Image

Ilustrasi memantau kuota internet. (Asurion)

JawaPos.com - Kuota internet yang cepat habis bisa menjadi masalah bagi pengguna HP Android, terutama jika setiap hari digunakan untuk bekerja, belajar, menonton video, membuka media sosial, hingga berkomunikasi lewat aplikasi pesan. 

Tanpa disadari, sejumlah aktivitas di HP dapat menghabiskan data seluler meskipun kamu merasa tidak menggunakannya secara berlebihan.

Kabar baiknya, kamu tidak harus mengurangi aktivitas di HP hanya demi menghemat kuota. Ada beberapa pengaturan Android yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan penggunaan data, mulai dari membatasi aktivitas aplikasi di latar belakang hingga mengatur kualitas video. 

Dengan begitu, kamu tetap bisa menggunakan aplikasi sehari-hari tanpa membuat kuota cepat terkuras.

Berikut 7 cara menghemat kuota Android!

1. Aktifkan Fitur Penghemat Data di Android

Salah satu cara paling mudah untuk menghemat kuota adalah mengaktifkan fitur Penghemat Data atau *Data Saver*. Fitur ini membantu membatasi penggunaan data seluler oleh sebagian besar aplikasi ketika berjalan di latar belakang.

Untuk mengaktifkannya, buka menu Pengaturan, lalu masuk ke bagian Jaringan dan Internet atau Koneksi, tergantung merek HP yang kamu gunakan. Cari menu Penghemat Data dan aktifkan fitur tersebut.

Dengan pengaturan ini, aplikasi yang tidak sedang dibuka dapat mengurangi aktivitas penggunaan data. Namun, beberapa aplikasi mungkin menunda sinkronisasi atau notifikasi hingga kamu membukanya. Jika ada aplikasi penting yang harus tetap berjalan, kamu bisa memberikan pengecualian melalui pengaturan penggunaan data tanpa batas, jika tersedia.

Editor: Estu Suryowati
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