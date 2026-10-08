Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

JawaPos.com - Lion City Sailors akan memulai perjalanan mereka di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 dengan menghadapi Cong An Ha Noi (CAHN).
Kedua tim dijadwalkan bertemu pada matchday pertama Grup B di Jalan Besar Stadium, Singapura, Kamis (8/10/2026) pukul 18.30 WIB.
Pertandingan Lion City Sailors vs CAHN diperkirakan berlangsung ketat.
Kedua tim memiliki modal berbeda sebelum memasuki kompetisi antarklub Asia Tenggara musim ini.
Baca Juga:Tampil Impresif dalam Lion City Cup, William Pertajam Short Game untuk Ajang AAC Bulan Depan
Lion City Sailors mengandalkan keuntungan bermain di kandang serta dukungan suporter.
Sementara itu, CAHN datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan performa cukup bagus di kompetisi domestik Vietnam.
Bagi Lion City Sailors, pertandingan ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan pertemuan mereka dengan CAHN.
Klub Singapura tersebut masih mengingat kekalahan telak 0-5 dari wakil Vietnam itu pada ACC Shopee Cup 2024/2025.
Baca Juga:Ditinggal Patricio Matricardi? Persib Bandung Terancam Kehilangan Tembok Kokoh ke Lion City Sailors FC
Hasil tersebut tentu menjadi perhatian bagi tim tuan rumah. Meski pertandingan kali ini berlangsung dengan kondisi dan komposisi skuad yang berbeda, pengalaman dari pertemuan sebelumnya bisa menjadi motivasi tambahan bagi Lion City Sailors.
Lion City Sailors sendiri belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi pada awal musim.
Mereka berhasil meraih trofi Singapore Community Shield, tetapi setelah itu hanya bermain imbang melawan Hougang United dan BG Pathum United.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest
Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022