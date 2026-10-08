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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 8 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

Lion City Sailors akan menghadapi CAHN di ASEAN Club Championship. (lions ciity)

JawaPos.com - Lion City Sailors akan memulai perjalanan mereka di ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/2027 dengan menghadapi Cong An Ha Noi (CAHN).

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada matchday pertama Grup B di Jalan Besar Stadium, Singapura, Kamis (8/10/2026) pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Lion City Sailors vs CAHN diperkirakan berlangsung ketat.

Kedua tim memiliki modal berbeda sebelum memasuki kompetisi antarklub Asia Tenggara musim ini.

Lion City Sailors mengandalkan keuntungan bermain di kandang serta dukungan suporter.

Sementara itu, CAHN datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan performa cukup bagus di kompetisi domestik Vietnam.

Bagi Lion City Sailors, pertandingan ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan pertemuan mereka dengan CAHN.

Klub Singapura tersebut masih mengingat kekalahan telak 0-5 dari wakil Vietnam itu pada ACC Shopee Cup 2024/2025.

Hasil tersebut tentu menjadi perhatian bagi tim tuan rumah. Meski pertandingan kali ini berlangsung dengan kondisi dan komposisi skuad yang berbeda, pengalaman dari pertemuan sebelumnya bisa menjadi motivasi tambahan bagi Lion City Sailors.

Lion City Sailors sendiri belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi pada awal musim.

Mereka berhasil meraih trofi Singapore Community Shield, tetapi setelah itu hanya bermain imbang melawan Hougang United dan BG Pathum United.

Editor: Edi Yulianto
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