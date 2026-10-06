Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Alfa penyintas stroke jalan kaki 21 km bentuk rute Garuda di Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Bagi Alfa, bisa kembali melangkahkan kaki dengan stabil merupakan sebuah pencapaian yang dulu mungkin sulit dibayangkan. Penyintas stroke pendarahan di otak yang sempat mengalami kelumpuhan motorik itu kini mampu berjalan menyusuri trotoar hingga sudut-sudut jalan Kota Bandung.
Pada Sabtu (3/10), Alfa bahkan menuntaskan perjalanan sejauh 21 kilometer bersama Komunitas Mlampah Ziarah Chapter Bandung. Bukan sekadar jalan kaki, perjalanan tersebut dilakukan dengan menyusuri rute yang membentuk lambang burung Garuda sebagai bagian dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026.
Di balik setiap langkah yang terlihat kokoh, tersimpan perjalanan panjang Alfa untuk bangkit dari kondisi ketika sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan motorik akibat stroke pendarahan di otak.
"Kegiatan jalan kaki bersama komunitas Mlampah Ziarah ini tidak hanya sekadar mengandalkan kekuatan fisik saja, tetapi kekuatan iman dan mental bahwa aku bisa, semampu mungkin tidak memaksakan kemampuan diri,” ungkap Alfa penuh haru usai menyelesaikan perjalanannya.
Rute berbentuk burung Garuda tersebut rupanya tidak dibuat secara spontan. Menurut Petra Naray, salah satu anggota Mlampah Ziarah Chapter Bandung, rute itu telah dipersiapkan sejak Agustus 2026.
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