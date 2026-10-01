Google Luncurkan Gemini 4 Argon, Dorong Persaingan AI ke Pertahanan Siber

Google Gemini 4 Argon, model AI terbaru Google yang difokuskan pada pengodean, keamanan siber, dan tugas profesional kompleks (CNBC)
JawaPos.com - Google memperkenalkan Gemini 4 Argon pada Rabu (30/9/2026), model kecerdasan buatan paling canggih yang pernah dikembangkan perusahaan tersebut. Peluncuran ini menempatkan kemampuan rekayasa perangkat lunak, pekerjaan profesional kompleks, dan pertahanan siber sebagai titik utama persaingan model AI generasi terdepan.
Argon diklaim mencatat rekor baru dalam rekayasa perangkat lunak dunia nyata, berbagi posisi teratas dalam pengujian keamanan siber, serta memimpin tolok ukur yang mengukur kemampuan AI dalam pekerjaan profesional seperti bidang keuangan dan hukum. Google juga menggambarkan Argon sebagai model yang mampu menangani tugas panjang dengan banyak tahapan.
Di dalam Google, Argon telah digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan memori pada pusat data. Perusahaan menyebut sistem itu berhasil membebaskan ratusan terabita memori tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan. Peneliti komputasi kuantum Google juga telah memanfaatkan model tersebut dalam pekerjaan mereka.
Namun, Google tidak langsung membuka Argon kepada publik. Perusahaan memulai distribusi melalui mitra keamanan siber tepercaya sembari bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam evaluasi keselamatan sebelum peluncuran yang lebih luas. Langkah itu berkaitan dengan kemampuan Argon menemukan kerentanan perangkat lunak yang juga berpotensi disalahgunakan.
Baca Juga:Co-Founder Google Sergey Brin Kucurkan USD 102 Juta untuk Hadang Pajak Kekayaan California
Tulsee Doshi, pimpinan produk model Gemini Google, mengatakan pembatasan awal itu dimaksudkan untuk menguji kemampuan pertahanan siber sekaligus memperkuat pengamanan.
"Memulai peluncuran dengan cara ini memberi kami lebih banyak keyakinan, sekaligus memungkinkan kami memberikan model dengan kemampuan kuat dalam pertahanan siber kepada tim keamanan siber sesegera mungkin," ujar Doshi, seperti dikutip CNBC, Kamis (1/10/2026).
Google menyatakan Argon mengalami peningkatan berarti dibandingkan Gemini 3.8 Flash Cyber yang diluncurkan awal bulan ini, terutama dalam menemukan kerentanan. Doshi menyebut Gemini 4 sebagai model yang "sangat lengkap" dan unggul dalam menjalankan pekerjaan panjang dengan banyak tahapan. Menurutnya, kemampuan itu membuat Argon relevan untuk kebutuhan pertahanan siber yang semakin kompleks.
"Kami benar-benar percaya bahwa model dengan kaliber dan tingkat kinerja terdepan seperti ini sangat penting bagi tim keamanan siber," ujar Doshi. Dalam pengujian keamanan siber yang dikutip Google, Argon berbagi posisi teratas dengan GPT-6 Astra milik OpenAI dan Grok 4.7. Pada Vals Index, Argon juga berada di atas GPT-6 Astra dan model-model Anthropic terbaru.
Peluncuran bertahap itu juga memperlihatkan perubahan dalam cara perusahaan AI menghadapi kemampuan model yang semakin kuat. Google mengatakan masih memperkuat perlindungan pada empat bidang keamanan siber, termasuk pencegahan penyalahgunaan dan serangan prompt injection, sebelum Argon tersedia secara umum. Model tersebut datang hampir setahun setelah Gemini 3, ketika Google sebelumnya lebih banyak mengembangkan model Flash yang lebih cepat dan berbiaya rendah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022