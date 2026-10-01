Google Luncurkan Gemini 4 Argon, Dorong Persaingan AI ke Pertahanan Siber

JawaPos.com - Google memperkenalkan Gemini 4 Argon pada Rabu (30/9/2026), model kecerdasan buatan paling canggih yang pernah dikembangkan perusahaan tersebut. Peluncuran ini menempatkan kemampuan rekayasa perangkat lunak, pekerjaan profesional kompleks, dan pertahanan siber sebagai titik utama persaingan model AI generasi terdepan.

Argon diklaim mencatat rekor baru dalam rekayasa perangkat lunak dunia nyata, berbagi posisi teratas dalam pengujian keamanan siber, serta memimpin tolok ukur yang mengukur kemampuan AI dalam pekerjaan profesional seperti bidang keuangan dan hukum. Google juga menggambarkan Argon sebagai model yang mampu menangani tugas panjang dengan banyak tahapan.

Di dalam Google, Argon telah digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan memori pada pusat data. Perusahaan menyebut sistem itu berhasil membebaskan ratusan terabita memori tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan. Peneliti komputasi kuantum Google juga telah memanfaatkan model tersebut dalam pekerjaan mereka.

Namun, Google tidak langsung membuka Argon kepada publik. Perusahaan memulai distribusi melalui mitra keamanan siber tepercaya sembari bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dalam evaluasi keselamatan sebelum peluncuran yang lebih luas. Langkah itu berkaitan dengan kemampuan Argon menemukan kerentanan perangkat lunak yang juga berpotensi disalahgunakan.

Tulsee Doshi, pimpinan produk model Gemini Google, mengatakan pembatasan awal itu dimaksudkan untuk menguji kemampuan pertahanan siber sekaligus memperkuat pengamanan.

"Memulai peluncuran dengan cara ini memberi kami lebih banyak keyakinan, sekaligus memungkinkan kami memberikan model dengan kemampuan kuat dalam pertahanan siber kepada tim keamanan siber sesegera mungkin," ujar Doshi, seperti dikutip CNBC, Kamis (1/10/2026).

Google menyatakan Argon mengalami peningkatan berarti dibandingkan Gemini 3.8 Flash Cyber yang diluncurkan awal bulan ini, terutama dalam menemukan kerentanan. Doshi menyebut Gemini 4 sebagai model yang "sangat lengkap" dan unggul dalam menjalankan pekerjaan panjang dengan banyak tahapan. Menurutnya, kemampuan itu membuat Argon relevan untuk kebutuhan pertahanan siber yang semakin kompleks.

"Kami benar-benar percaya bahwa model dengan kaliber dan tingkat kinerja terdepan seperti ini sangat penting bagi tim keamanan siber," ujar Doshi. Dalam pengujian keamanan siber yang dikutip Google, Argon berbagi posisi teratas dengan GPT-6 Astra milik OpenAI dan Grok 4.7. Pada Vals Index, Argon juga berada di atas GPT-6 Astra dan model-model Anthropic terbaru.