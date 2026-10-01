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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 1 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Pergi ke Luar Negeri Tak Perlu Repot Cari SIM Lokal, Internet Bisa Disiapkan dari Indonesia

Seorang penumpang bersiap melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa koper dan ponsel untuk tetap terhubung selama perjalanan. (Istimewa) - Image

Seorang penumpang bersiap melakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa koper dan ponsel untuk tetap terhubung selama perjalanan. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebutuhan konektivitas menjadi bagian penting dalam perjalanan ke luar negeri.

Akses internet diperlukan untuk berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi destinasi, menggunakan transportasi, hingga berkomunikasi dengan keluarga.

Direktur Teknik sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Niaga Garuda Indonesia Mukhtaris mengatakan, kemudahan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan layanan perjalanan. “Nilai tambah layanan harus terasa dalam kemudahan yang dinikmati penumpang,” ujar Mukhtaris.

Kebutuhan itu kini dijawab melalui kolaborasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Yoowifi Indonesia dengan menghadirkan Garuda eSIM. Layanan tersebut memungkinkan penumpang membeli paket data dan melakukan instalasi eSIM secara digital sebelum keberangkatan.

“Seiring berkembangnya kebutuhan perjalanan, kami terus beradaptasi,” kata Mukhtaris.

Garuda eSIM menyediakan layanan konektivitas di lebih dari 160 negara. Cakupannya meliputi berbagai destinasi di Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Timur Tengah.

Pelanggan dapat memilih paket berdasarkan negara atau wilayah tujuan, durasi perjalanan, serta kebutuhan data. Proses pembelian tersedia melalui situs web Garuda Indonesia, garuda.yoowifi.com, aplikasi FlyGaruda, maupun aplikasi Garuda eSIM.

Menurut Mukhtaris, kebutuhan internet selama perjalanan tidak berhenti pada aktivitas komunikasi. Penumpang juga memanfaatkannya untuk mendukung berbagai kebutuhan ketika berada di negara tujuan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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