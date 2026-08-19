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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.59 WIB

Menemukan 6 Tanda Ini dalam Sebuah Grup? Segera Pergi: Mereka Tidak Cocok dan Bisa Berbahaya

seseorang yang berada dalam grup yang tidak cocok./Magnific/magnific - Image

seseorang yang berada dalam grup yang tidak cocok./Magnific/magnific

JawaPos.com - Tidak semua kelompok pertemanan, komunitas, organisasi, atau lingkungan sosial memberikan pengaruh yang baik bagi kita.

Ada grup yang membuat seseorang merasa diterima, didukung, dan berkembang. Namun, ada pula kelompok yang perlahan-lahan menguras energi, membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri, bahkan mendorong perilaku yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan prinsip pribadi.

Masalahnya, kelompok yang tidak sehat tidak selalu terlihat buruk sejak awal.

Justru, lingkungan seperti ini sering kali tampak menyenangkan ketika pertama kali dimasuki. Semua orang terlihat akrab, sering bercanda, saling berbagi cerita, dan membuat anggota baru merasa diterima. Tetapi setelah seseorang semakin lama berada di dalamnya, pola-pola tertentu mulai terlihat.

Menurut psikologi sosial, manusia sangat mudah dipengaruhi oleh norma kelompok. Kita memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan diri agar diterima oleh lingkungan. Karena itu, sesuatu yang awalnya terasa tidak nyaman bisa perlahan dianggap normal ketika dilakukan terus-menerus oleh orang-orang di sekitar kita.

Inilah alasan mengapa mengenali tanda-tanda kelompok yang tidak sehat menjadi penting.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (15/8), jika Anda menemukan enam tanda berikut dalam sebuah grup, mungkin sudah waktunya mempertimbangkan untuk menjaga jarak atau bahkan meninggalkannya.

1. Anda Harus Mengikuti Mereka agar Diterima

Salah satu tanda paling jelas dari kelompok yang tidak sehat adalah adanya tekanan untuk menyesuaikan diri.

Dalam kelompok yang sehat, seseorang boleh memiliki pendapat, gaya hidup, batasan, dan pilihan yang berbeda. Perbedaan tidak otomatis dianggap sebagai ancaman.

Editor: Hanny Suwindari
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