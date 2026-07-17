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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.53 WIB

4 Zodiak yang Meninggalkan Anda Setelah Kepercayaannya Dikhianati, Memilih Pergi Tanpa Basa Basi

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Namun, ada juga zodiak yang tidak semudah itu memaklumi perbuatan anda.

Begitu mereka sadar anda telah berbohong, mereka akan memilih pergi tanpa penjelasan apapun. 

Mereka juga tidak akan percaya apapun yang keluar dari mulut anda. Mengutip informasi dari laman /collective.world pada  (16/07) berikut empat zodiak yang langsung meninggalkan anda, saat pasangan sudah tidak bisa dipercaya. 

Saat taurus mengetahui bahwa anda berbohong atau menyembunyikan sesuatu darinya, mereka akan sangat sulit menerimanya. Mereka mulai mempertanyakan semua hal yang pernah anda katakan.

Mereka akan bertanya-tanya, berapa banyak kebohongan lain yang selama ini anda simpan dan rahasia apa lagi yang belum mereka ketahui.

Leo kemungkinan akan langsung menghilang dari hidup anda bahkan sebelum anda sempat mengucapkan selamat tinggal. Mereka tidak ingin membuang waktu untuk seseorang yang tidak bisa menghargai kepercayaan yang telah diberikan.

Bagi leo, menjadi lajang jauh lebih baik daripada sosok yang suka bohong.

Scorpio juga memiliki sifat yang pendendam. Mereka bisa terdorong untuk membalas perlakuan tersebut dan ingin membuat orang itu menyesali perbuatannya.

Mereka cenderung menyimpan rasa kecewa dan dendam dalam waktu yang lama. Mereka akan mempercayai fakta itu dan memilih memutuskan hubungan dengan anda.

Cancer akan merasa sangat terluka dan kehilangan rasa aman. Mereka mulai meragukan setiap perkataan pasangannya dan menganggap semua ucapan tersebut mungkin hanyalah kebohongan.

Editor: Hanny Suwindari
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