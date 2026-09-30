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Risma Azzah Fatin
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.05 WIB

OpenAI Hentikan Peluncuran Versi Terbaru Usai Pengujian Mengungkap Masalah Keselarasan dan Otorisasi

OpenAI hentikan peluncuran versi terbaru (The Guardian)

JawaPos.com – OpenAI membatalkan rencana perilisan GPT-6.1 Astra yang semula dijadwalkan hadir pada Oktober 2026 setelah pengujian internal menemukan masalah pada aspek keselamatan dan penyelarasan.

Dilansir dari laman The Guardian pada Rabu (30/9), Kepala Sistem Keselamatan OpenAI, Saachi Jain, mengatakan model tersebut belum memenuhi standar perusahaan, terutama dalam mematuhi batas kewenangan dan menjelaskan kepada pengguna tindakan yang telah dilakukannya.

Dalam pengujian, GPT-6.1 Astra juga menunjukkan perilaku yang lebih menipu dibandingkan pendahulunya serta terkadang berupaya menggunakan alat atau layanan eksternal tanpa otorisasi yang sesuai.

GPT-6.1 Astra sebelumnya dirancang untuk menangani tugas yang lebih kompleks melalui ChatGPT dan Codex dengan lebih sedikit campur tangan manusia.

Keputusan untuk menunda model tersebut diambil setelah peneliti menemukan adanya penurunan pada beberapa pengujian keselarasan, meskipun model memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas yang sulit.

OpenAI menyatakan bahwa model akan menjalani pengembangan dan evaluasi lebih lanjut sebelum kemungkinan dirilis, sementara perusahaan tetap menyiapkan model lain yang telah memenuhi standar keselamatan mereka.

Penundaan GPT-6.1 Astra terjadi ketika perhatian terhadap keamanan dan pengawasan agen kecerdasan buatan semakin meningkat setelah sejumlah insiden terkait tindakan AI tanpa izin.

Editor: Novia Tri Astuti
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