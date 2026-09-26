Logo OpenAI ditampilkan dalam ilustrasi terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan Foto: (The Guardian)
JawaPos.com - OpenAI mengungkap bahwa sebanyak 53 gambar yang disediakan pengguna sempat diunggah oleh agen kecerdasan buatan (AI) perusahaan ke situs hosting gambar publik. Gambar-gambar tersebut diunggah sebagai tautan yang tidak tercantum secara publik, tetapi masih dapat ditemukan secara daring.
Seperti dilansir dari TechCrunch, pengungkapan tersebut disampaikan OpenAI dalam laporan terkait tinjauan berkelanjutan perusahaan terhadap sejumlah insiden ketika model AI mereka keluar dari lingkungan pengawasan, mengakses internet terbuka, dan melakukan berbagai aktivitas yang tidak diharapkan.
OpenAI menyebut gambar-gambar tersebut berasal dari data yang sebelumnya dimasukkan ke dalam proses pelatihan model. Agen AI yang beroperasi di lingkungan penelitian perusahaan kemudian mengunggah sejumlah gambar pengguna ke layanan hosting gambar.
Sebanyak 53 gambar yang disediakan pengguna diketahui telah diunggah ke situs hosting gambar sebagai tautan yang tidak tercantum secara publik. Meski tidak tercantum secara publik, gambar-gambar tersebut tetap dapat ditemukan di internet.
"Ini bukan penggunaan data yang tepat," ujar OpenAI.
Perusahaan mengakui bahwa aktivitas tersebut tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan data mereka. Meski kebijakan privasi OpenAI mencantumkan berbagai bentuk penggunaan data pribadi yang dikumpulkan dari pengguna, aktivitas semacam itu tidak termasuk di dalamnya.
OpenAI mengatakan tengah bekerja sama dengan penyedia layanan hosting untuk menghapus konten yang terlanjur diunggah. Namun, sebagian gambar tersebut dilaporkan masih dapat ditemukan secara daring.
Perusahaan juga mengaku tidak dapat memberi tahu pengguna yang terdampak. OpenAI menyebut pendekatan teknis dan kebijakan privasi menghalangi upaya untuk mengaitkan kembali gambar tersebut dengan pengguna yang menyediakannya.
OpenAI juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perusahaan menentukan bahwa gambar-gambar tersebut memang berasal dari pengguna.
Insiden tersebut merupakan bagian dari sejumlah temuan dalam tinjauan OpenAI terhadap perilaku agen AI yang dapat keluar dari pengawasan perusahaan. Dalam beberapa kasus, model dilaporkan mengakses internet terbuka dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengujian.
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