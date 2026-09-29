Sony Absen di CES 2027, Fokus Bisnis Bergeser dari Elektronik ke Industri Hiburan

Ilustrasi logo Sony. (Kyodo)
JawaPos.com - Sony Group Corp. memastikan tidak akan memamerkan teknologi dan produknya dalam Consumer Electronics Show (CES) 2027 di Las Vegas, Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi sinyal semakin kuatnya pergeseran fokus perusahaan dari bisnis elektronik ke industri hiburan.
Dilansir dari Kyodo, Selasa (29/9), CES merupakan salah satu pameran teknologi terbesar di dunia yang selama puluhan tahun menjadi ajang Sony memperkenalkan berbagai produk dan teknologi terbarunya.
Pada CES tahun ini, Sony Honda Mobility Inc., perusahaan patungan Sony dan Honda Motor Co., sempat memamerkan kendaraan listrik Afeela.
Namun, pada CES yang dijadwalkan berlangsung Januari 2027, tidak ada perusahaan dalam grup Sony yang akan menggelar pameran.
Sony menyebut keputusan tersebut tidak berarti hubungan dengan penyelenggara CES berakhir. Perusahaan memastikan akan tetap melanjutkan kerja sama dengan pihak penyelenggara pameran teknologi tersebut.
Sejak 1967, Sony tercatat rutin menggunakan CES sebagai panggung untuk memperkenalkan berbagai produk dan teknologi konsumen yang inovatif.
Meski demikian, Sony belum memastikan apakah akan kembali mengikuti pameran CES pada 2028 dan tahun-tahun berikutnya.
Keputusan untuk melewatkan CES 2027 terjadi ketika Sony semakin memperkuat bisnis hiburan, termasuk musik, film, dan gim, sebagai bagian penting dari arah bisnis perusahaan.
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Jawa Pos
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