YouTube Bakal Bikin Algoritma Sesuai Maumu, Cukup Tulis Video yang Ingin Ditonton

JawaPos.com - YouTube menghadirkan fitur baru, memungkinkan pengguna membuat feed rekomendasi video sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Fitur bernama custom feeds tersebut memungkinkan pengguna mendeskripsikan jenis video yang ingin direkomendasikan menggunakan kata-kata mereka sendiri.

Seperti dilansir dari TechCrunch, untuk membuat feed khusus, pengguna cukup mengetikkan deskripsi topik atau jenis konten yang diinginkan ke dalam kotak perintah (prompt) di YouTube.

Feed tersebut dapat dibuat berdasarkan minat tertentu maupun kebutuhan spesifik.

Sebagai contoh, YouTube menyarankan pengguna membuat feed berisi video podcast yang cocok ditonton selama perjalanan kereta selama 30 menit.

Pengguna juga dapat meminta rekomendasi berdasarkan suasana hati, seperti "video komentar yang menenangkan untuk melepas penat."

Fitur berbasis perintah tersebut memanfaatkan model AI Gemini milik Google untuk menyusun feed berdasarkan permintaan pengguna.

Nantinya, feed yang dibuat akan muncul di bagian atas halaman beranda YouTube dalam tab tersendiri.

Karena didukung AI, pengguna dapat memberikan perintah dalam kalimat yang panjang dan mendetail.