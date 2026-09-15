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Dhimas Ginanjar
Rabu, 16 September 2026 | 03.21 WIB

Pokémon Makin Serius di Indonesia, Ada Poké Wayang hingga Lari Bareng Pikachu

Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) bersama Wamen Ekraf Irene Unar dan Chief Operating Officer The Pokémon Company Takato Utsunomiya (kiri) saat memperkenalkan Poke Wayang di Jakarta, Senin (14/9). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com) - Image

Menteri Kebudayaan Fadli Zon (tengah) bersama Wamen Ekraf Irene Unar dan Chief Operating Officer The Pokémon Company Takato Utsunomiya (kiri) saat memperkenalkan Poke Wayang di Jakarta, Senin (14/9). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)

JawaPos.com - The Pokémon Company menyiapkan sejumlah proyek baru untuk memperkuat kehadirannya di Indonesia hingga 2027. Rencananya tidak hanya berkaitan dengan game, tetapi juga budaya, olahraga, komunitas, hingga pengalaman langsung bersama Pokémon.

Berbagai rencana tersebut diperkenalkan dalam acara Pokémon Future Plans for Indonesia 2026-2027 di Jakarta, Senin (14/9/2026). Corporate Officer The Pokémon Company Susumu Fukunaga mengatakan Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Pokémon.

“Tentu saja, pasar di Indonesia sangat penting bagi kami,” kata Susumu dalam acara tersebut. Ia juga merasakan antusiasme penggemar Pokémon di Indonesia yang sangat kuat.

“Kami merasakan bahwa teman-teman memang benar-benar ke Pokémon itu hangat,” ujarnya. Karena itu, The Pokémon Company ingin menghadirkan lebih banyak kegiatan dan pengalaman untuk penggemar di Tanah Air.

Salah satu proyek yang paling mencuri perhatian adalah Poké Wayang. Proyek ini mempertemukan karakter Pokémon dengan seni wayang Indonesia dan akan diperkenalkan kepada publik dalam World Conference on Creative Economy pada Oktober 2026.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melihat kolaborasi tersebut sebagai bentuk akulturasi budaya. “Dengan Pokémon ini akulturasi budaya baru,” kata Fadli.

Ia berharap pertemuan Pokémon dengan wayang bisa membawa budaya Indonesia ke audiens yang lebih luas. “Dengan akulturasi ini semoga wayang makin dikenal di seluruh dunia,” ujarnya.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar juga melihat kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya membawa budaya Indonesia melalui ekonomi kreatif. Menurutnya, Pokémon bisa menjadi salah satu cara untuk membuat budaya seperti batik dan wayang lebih dekat dengan generasi muda.

“Pokémon ada batiknya, tapi masih mengikuti pattern kita,” kata Irene. Ia juga menyebut kolaborasi batik tersebut sebagai upaya agar batik semakin dicintai dan dikenal hingga ke seluruh dunia.

Poké Wayang bukan satu-satunya proyek budaya yang disiapkan Pokémon. Setelah sebelumnya membawa Pikachu berkemeja batik melalui Pikachu’s Indonesia Journey, Pokémon kini melangkah lebih jauh dengan mengangkat wayang.

Editor: Dhimas Ginanjar
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