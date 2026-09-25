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Nanda Prayoga
Jumat, 25 September 2026 | 17.44 WIB

Inovasi AI Kini Merambah AC, Ruangan Pun Lebih Nyaman dan Kian Irit

(Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com) - Image

(Dok Nanda Prayoga/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini mulai meluas ke berbagai perangkat yang digunakan sehari-hari. Teknologi tersebut tidak lagi hanya ditemukan pada smartphone, komputer, atau aplikasi. Melainkan juga mulai diterapkan pada perangkat rumah tangga seperti pendingin udara atau AC.

Penerapan AI pada AC memungkinkan perangkat bekerja dengan pengaturan yang lebih adaptif. Salah satunya digunakan untuk membantu mengoptimalkan suhu ruangan sekaligus penggunaan energi berdasarkan kebutuhan pengguna.

Perkembangan tersebut salah satunya terlihat pada Midea AC Celest Inverter yang membawa teknologi AI Ecomaster. Teknologi berbasis AI itu dirancang untuk membantu menjaga keseimbangan antara kenyamanan suhu dan konsumsi listrik.

Dengan AI, pendingin ruang ini memiliki kemampuan pengaturan suhu dengan presisi hingga 0,3°C. Midea menyebut teknologi tersebut dapat membantu menghemat energi hingga 30 persen dibandingkan mode standar.

Head of Product Management Midea Electronics Indonesia, Hendry Wijaya, mengatakan penerapan teknologi pada perangkat rumah tangga seharusnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh pengguna.

Editor: Diar Candra
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