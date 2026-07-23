Unik Banget! Bukan Balap, Lomba Ini Adu Cepat dan Presisi Pasang AC

JawaPos.com - Midea Club Flash Installation Tournament (MCFIT) Season 2 resmi dimulai di Indonesia dengan menggelar babak kualifikasi perdana di Bekasi, Senin (21/7). Kompetisi ini menjadi ajang bagi para installer AC untuk menguji kemampuan instalasi berdasarkan kecepatan, ketepatan, serta penerapan standar keselamatan kerja.

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang mengikuti penyelenggaraan MCFIT Season 2 bersama Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Pemenang dari masing-masing negara nantinya akan melaju ke Grand Final tingkat ASEAN yang digelar di Tiongkok.

Head of Sales RAC PT Midea Electronics Indonesia Ighvar Rabbighfirly mengatakan, kompetisi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek kecepatan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kompetensi para installer.

"Midea Club Flash Installation Tournament bukan sekadar kompetisi untuk menguji kecepatan instalasi AC. Melalui kompetisi ini, kami ingin memberikan wadah bagi para installer AC terbaik untuk terus mengasah kompetensi sekaligus mendorong penerapan standar instalasi yang aman, berkualitas, dan profesional," ujar Ighvar Rabbighfirly, Head of Sales, RAC, PT Midea Electronics Indonesia.

Pada penyelenggaraan tahun ini, peserta menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding musim sebelumnya. Selain pemasangan unit indoor, penilaian juga mencakup instalasi unit outdoor. Seluruh peserta menggunakan AC Midea Celest Inverter sebagai perangkat yang dipasang selama kompetisi.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek, mulai dari kecepatan penyelesaian pekerjaan, kualitas hasil instalasi, hingga kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja.

Babak kualifikasi nasional akan digelar di tujuh kota, yakni Bekasi, Tangerang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Pekanbaru. Para peserta terbaik dari setiap kota akan bersaing pada final nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15 September 2026.

Sementara itu, pemenang nasional akan mewakili Indonesia pada Grand Final ASEAN di Tiongkok untuk bersaing memperebutkan gelar Master of Speed.