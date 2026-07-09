Suhu Udara Melonjak Drastis? Cara Mudah Tidur Siang Nyenyak Tanpa AC Di Tengah Cuaca Panas agar Badan Segar Kembali

Ilustrasi kipas angin/Magnific
JawaPos.com - Musim kemarau membawa fenomena bedding, dimana fenomena ini menyebabkan perbedaan suhu yang cukup ekstrim.
Udara bisa terasa lebih panas pada siang hari, sementara malam menjelang dini hari udara bisa menjadi jauh lebih dingin.
Musim bediding sangat berpengaruh pada kualitas tidur, kenyamanan tidur anda dapat terganggu baik saat tidur siang maupun malam hari.
Oleh karena itu, butuh penyesuaian dari kita, supaya dapat tidur bisa lebih nyenyak, meskipun suhu udara berubah drastis.
Salah satunya dengan menjaga kamar agar tetap sejuk dan nyaman di tengah cuaca ssiang hari yang panas terik.
Berdasarkan informasi yang kami rangkum dari laman turubed.com dan mylovebedcover.com pada (9/7) berikut beberapa tips supaya tidur anda tetap nyenyak di tengah cuaca panas siang hari di musim bediding.
Mandi air dingin
Saat tidur di siang hari yang terik, tubuh akan terasa lebih panas, untuk mengatasinya, anda dapat mandi air dingin sebelum beristirahat.
Mandi air dingin dapat menurunkan suhu tubuh anda sehingga tubuh terasa lebih segar, nyaman, dan tidak mudah kepanasan saat tidur.
Halangi panas matahari
Paparan sinar matahari secara berlebih dapat menyebabkan suhu ruangan kamar anda ikut panas. Untuk mengurangi panas yang masuk, tutup tirai, atau gorden pada siang hari, agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan.
Cara ini dapat membantu menjaga suhu kamar tetap lebih sejuk dan nyaman untuk beristirahat.
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