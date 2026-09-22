Menkomdigi Meutya Hafid Bertemu Bos Roblox, Minta Perlindungan Anak Diperketat

JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta Roblox memperkuat sistem pelindungan anak di platformnya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Meutya ketika bertemu Co-Founder sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Roblox David Baszucki di kantor pusat perusahaan tersebut di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9).

Dalam pertemuan itu, pemerintah kembali menekankan kewajiban Roblox menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Menurut Meutya, aturan tersebut perlu diwujudkan dalam penerapan teknologi maupun fitur yang secara langsung memberikan perlindungan kepada pengguna anak. Pemerintah juga mengapresiasi sejumlah upaya yang telah dilakukan Roblox, seperti teknologi facial age estimation, pembatasan komunikasi untuk pengguna anak, hingga kehadiran Roblox Kids dan Roblox Select.

Meski demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Salah satunya berkaitan dengan ketepatan verifikasi usia serta perlindungan bagi pengguna yang berusia di bawah 16 tahun.

Meutya juga meminta Roblox menerapkan prinsip safety-by-design. Artinya, faktor keamanan harus menjadi bagian dari proses pengembangan produk dan fitur sejak awal, bukan baru ditambahkan setelah muncul persoalan atau potensi bahaya bagi pengguna.

Dalam penerapannya, pemerintah mendorong Roblox memperketat interaksi antara anak dengan orang yang tidak mereka kenal. Platform juga diminta mencegah pengguna anak mengalihkan percakapan ke layanan komunikasi di luar Roblox serta memperkuat sistem yang mampu mengenali perilaku berisiko sedini mungkin.

Permintaan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan tingginya jumlah anak Indonesia yang menggunakan Roblox.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya dalam keterangannya, Selasa (22/9).