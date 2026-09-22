Belajar Bisnis Tak Lagi Sekadar Teori, Siswa Mulai Manfaatkan AI untuk Cari Peluang Usaha

Ilustrasi AI bantu proses pembelajaran. (School of Modern Skills)
JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) mulai masuk ke pembelajaran kewirausahaan siswa SMA dan SMK.
Teknologi ini digunakan untuk membantu mencari ide bisnis, melakukan riset pasar sederhana, menyusun materi promosi, hingga menemukan peluang usaha baru.
Penggunaan AI tersebut menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran kewirausahaan bagi 6.125 siswa SMA dan SMK di 10 kota pada tahun ajaran 2026–2027.
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Selain teknologi, siswa juga diajak mengembangkan bisnis berdasar potensi ekonomi dan kearifan lokal di lingkungan sekitar.
Pembelajaran tidak berhenti pada pengenalan konsep bisnis.
Para siswa menjalankan Student Company, sehingga mereka dapat mengalami langsung proses membangun usaha, mulai dari membaca kebutuhan pasar, mengembangkan produk dan merek, hingga mengelola operasional serta keuangan.
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Pendekatan tersebut dinilai semakin relevan karena dunia usaha mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi dan perilaku konsumen.
“Dunia usaha terus berubah seiring perkembangan teknologi, perilaku konsumen, dan dinamika ekonomi. Melalui Zurich Entrepreneurship Program, kami ingin membekali generasi muda dengan pengalaman nyata untuk membaca peluang," kata Country Manager Zurich Indonesia Edhi Tjahja Negara.
"Memanfaatkan teknologi secara bijak, dan mengambil keputusan finansial yang tepat, sehingga mereka tumbuh lebih percaya diri, adaptif, dan siap menghadapi masa depan,” ujar Edhi Tjahja Negara.
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