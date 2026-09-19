Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu

Seorang pria diduga pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) membuat konten yang mengesankan sindiran pada korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hilang ingatan di Karo, Sumatera Utara. (Instagram @reset.feeds)
JawaPos.com – Sebuah video yang menampilkan seorang pria diduga pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial.
Pria itu membuat konten yang terkesan menyindir korban keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hilang ingatan di Karo, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Dalam video yang diunggah akun instagram reset.feeds tersebut, pria itu menyinggung soal makanan yang telah dimasak sehari sebelumnya.
Dia terlihat berbicara sembari membahas makanan berupa chicken katsu yang merupakan masakan hari sebelumnya.
Ia kemudian melontarkan pernyataan bernada menyindir sambil bercanda mengenai kondisi ingatannya.
“Btw gue makan chicken katsu masakan kemarin. Apakah masih enak? Mmm... Oh tidak! Ingatanku hilang 70 persen!,” ujar pria dalam video tersebut, dikutip Sabtu (19/9).
Video itu kemudian menampilkan profil LinkedIn pria tersebut. Pria itu diketahui bernama Gerardus Majella Hananto Hega Permanaditya. Dia tercatat bekerja sebagai Accounting Analyst di BGN.
Video itu kemudian mendapat perhatian netizen. Pada kolom komentar, sejumlah netizen memberikan beragam respons terhadap pernyataan Gerardus.
"Apakah Indonesia sudah benar2 hilang rasa empatinya ya ALLAH," tulis akun sayidah_arafaholshop.
Netizen lain juga meminta BGN untuk menelusuri, bila perlu memecat pegawai tersebut.
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Jawa Pos
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