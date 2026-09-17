Jangan Cuma Dipakai Browsing, Ini 5 Fitur Peramban Opera yang Sering Terlewat

Ilustrasi peramban atau browser internet Opera. (Rian/JawaPos.com).
JawaPos.com - Peramban atau browser internet di smartphone selama ini identik dengan aktivitas mencari informasi di internet. Padahal, beberapa browser sudah membawa fitur tambahan yang bisa digunakan untuk memblokir iklan, menjaga privasi, menghemat kuota, sampai membantu merangkum informasi dengan AI.
Fitur-fitur tersebut menarik bagi pengguna smartphone entry-level hingga midrange yang ingin perangkatnya tetap ringan.
Ketimbang memasang aplikasi berbeda untuk setiap kebutuhan, sebagian fungsi bisa langsung dilakukan melalui browser.
Opera, misalnya, menggabungkan sejumlah fitur tersebut dalam satu aplikasi.
Berdasarkan survei terhadap lebih dari 2.000 pengguna di Indonesia, 63 persen responden menggunakan smartphone entry-level dan midrange dengan harga di bawah Rp 3 juta.
Lantas, apa saja fitur browser yang mungkin selama ini terlewat? Berikut JawaPos.com buatkan rangkumannya.
Pernah membuka sebuah situs lalu harus berhadapan dengan banyak iklan sebelum menemukan informasi yang dicari?
Pemblokir iklan bawaan menjadi salah satu fitur yang bisa membuat pengalaman browsing lebih sederhana.
Opera memiliki Built-in Ad Blocker yang dirancang untuk mengurangi kemunculan iklan dan elemen tertentu pada halaman web.
Fitur ini bisa terasa berguna bagi pengguna yang cukup sering mengonsumsi konten melalui browser.
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