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Rian Alfianto
Kamis, 17 September 2026 | 00.22 WIB

Prime Video Luncurkan Teknologi Baru,  AI Kini Bisa Bikin Gerak Bibir Aktor Selaras Suara Dubbing

Ilustrasi gerak bibir aktor kini bisa menyesuaikan bahasa dubbing dibantu teknologi AI. (Istimewa). - Image

Ilustrasi gerak bibir aktor kini bisa menyesuaikan bahasa dubbing dibantu teknologi AI. (Istimewa).

JawaPos.com - Teknologi AI kini mulai digunakan untuk mengatasi salah satu masalah yang paling mudah terlihat dalam film dan serial hasil dubbing: suara sudah berganti bahasa, tetapi gerakan bibir aktor masih mengikuti dialog aslinya.

Prime Video memperkenalkan teknologi lip-sync berbasis AI dan efek visual (VFX) yang dapat menyesuaikan gerakan mulut pemeran dengan audio dubbing yang direkam oleh manusia.

Teknologi ini pertama kali diluncurkan pada serial Maxton Hall pada 9 September 2026 dan telah tersedia secara global untuk musim pertama dan kedua dalam bahasa Inggris.

Bagi penonton, perubahan tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, di baliknya terdapat proses teknologi yang mencoba membuat gerakan bibir di layar lebih sesuai dengan dialog yang terdengar.

Selama ini, dubbing memang memungkinkan penonton menikmati film atau serial berbahasa asing tanpa harus membaca subtitle.

Persoalannya, setiap bahasa memiliki struktur kata, panjang kalimat, ritme dan durasi pengucapan yang berbeda.

Akibatnya, gerakan mulut pemeran tidak selalu berakhir bersamaan dengan dialog hasil dubbing.

Ketidaksesuaian kecil itu dapat membuat adegan terlihat kurang alami. Teknologi lip-sync yang dikembangkan Prime Video mencoba mengurangi persoalan tersebut.

Yaitu dengan memanfaatkan AI dan VFX untuk menyesuaikan tampilan gerakan mulut aktor dengan audio versi bahasa lain.

Bukan Sekadar Mengganti Suara

Teknologi ini menarik karena proses dubbing tidak berhenti pada penggantian audio.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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