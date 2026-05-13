Amazon Bikin Prime Video Makin Mirip TikTok, Kini Ada Feed Video Pendek Vertikal

Feed video pendek vertikal milik Prime Video. (Engadget)
JawaPos.com - Tren video pendek vertikal ala TikTok kini semakin diadopsi berbagai platform digital, termasuk layanan streaming. Amazon menjadi perusahaan terbaru yang menghadirkan format tersebut melalui fitur baru bernama Clips di Prime Video.
Seperti dilansir dari Engadget, fitur ini hadir sebagai umpan video vertikal pendek yang muncul di halaman utama aplikasi Prime Video versi seluler. Setelah sebelumnya diuji untuk menampilkan cuplikan pertandingan NBA, kini Clips mulai menampilkan potongan adegan dari berbagai film dan serial yang tersedia di Prime Video.
Melalui fitur tersebut, pengguna dapat menggulir video secara vertikal layaknya menggunakan TikTok atau Instagram Reels. Saat salah satu klip diketuk, tampilan akan berubah menjadi layar penuh dan pengguna bisa melanjutkan menonton video pendek lainnya hanya dengan menggeser layar.
Amazon juga menambahkan sejumlah opsi interaktif pada setiap klip. Pengguna dapat langsung menonton versi lengkap tayangan yang dipromosikan, menyewa atau membeli film, menyimpan ke daftar tontonan, memberikan tanda suka, hingga membagikan konten tersebut.
Secara konsep, fitur ini pada dasarnya menjadi sistem rekomendasi konten berbasis video pendek yang dirancang lebih cepat dan mudah dikonsumsi di ponsel tanpa perlu memutar perangkat ke mode horizontal.
Saat ini, fitur Clips mulai diluncurkan secara bertahap untuk sebagian pengguna di Amerika Serikat pada perangkat iOS, Android, dan Fire. Amazon menyebut fitur tersebut akan tersedia lebih luas untuk seluruh pengguna pada musim panas tahun ini.
Kehadiran Clips menunjukkan semakin kuatnya pengaruh format video pendek vertikal di industri digital, termasuk pada platform streaming yang sebelumnya identik dengan tampilan horizontal tradisional.
