AiMOGA Perkenalkan Robot Perawat dan Keamanan di Eropa

JawaPos.com - AiMOGA Robotics, perusahaan robotika yang berafiliasi dengan Chery Group, telah memperkenalkan robot perawat dan robot keamanan cerdasnya ke pasar Eropa.
Intelligent Security Robot dan Robotic Nurse yang dikembangkan oleh AiMOGA Robotics dipamerkan kepada publik Eropa dalam ajang inovasi dan teknologi IFA 2026 yang dilaksanakan di Berlin, Jerman, pada 4–8 September.
Presiden Chery Internasional sekaligus Presiden AiMOGA Robotics Zhang Guibing sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan pada Rabu menyampaikan bahwa AiMOGA ingin meningkatkan kehadirannya di Eropa.
"Dengan menjadikan IFA 2026 sebagai titik awal baru membangun koneksi, AiMOGA akan terus memperluas kehadirannya di Eropa serta mengeksplorasi lebih banyak penerapan robot bersama pelanggan dan mitra industri setempat," katanya.
Ia menyampaikan bahwa Intelligent Security Robot dan Robotic Nurse merupakan bagian dari portofolio AiMOGA, yang juga mencakup robot humanoid Mornine dan robot berkaki empat Argos.
AiMOGA menyatakan bahwa pengembangan produknya dilakukan berdasarkan skenario penggunaan nyata.
Menurut perusahaan, Intelligent Security Robot telah digunakan untuk mendukung tugas keamanan dan pengaturan ketertiban di lebih dari 30 kota di China.
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