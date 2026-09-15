5 Zodiak yang Ahli Merawat Orang Sakit, Penuh Perhatian dan Tidak Kenal Lelah

Ilustrasi seseorang yang sedang merawat/Magnific
JawaPos.com-Dalam sudut pandang astrologi, kepercayaan berkaitan dengan karakter kepribadian seseorang.
Seperti halnya lima zodiak ini. Zodiak ini adalah orang-orang yang istimewa yang mampu menjadi sosok perawat dan membantu mereka yang membutuhkan.
Mereka akan memastikan siapapun yang berada dalam perawatannya mendapatkan kebutuhan secara fisik, emosional, dan spiritual.
Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (15/9) berikut lima zodiak yang mampu menjadi sosok perawat handal.
Cancer
Cancer terlahir sebagai sosok perawat. Mereka mampu memikirkan berbagai cara untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan orang lain. Mereka dapat merasakan apa yang dibutuhkan seseorang, bahkan terkadang sebelum orang tersebut menyadarinya.
Pisces
Pisces adalah sosok yang tidak egois dan sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Dunia bahkan mendapatkan banyak manfaat dari keberadaan mereka.
Sagittarius
Sagittarius memiliki hati yang besar. Mereka bersikap penuh perhatian dan kasih sayang, sekaligus memberikan dorongan dan dukungan pada orang-orang disekitarnya. Mereka memahami bahwa pergi ke alam terbuka dapat menjadi sumber terapi terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan.
Capricorn
Capricorn selalu dapat dipercaya. Mereka memiliki sifat yang membuat banyak orang selalu mengandalkan mereka. Mulai dari sikap sabar, cerdas, praktis yang mampu memberikan ketenangan bagi orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan.
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