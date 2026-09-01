Bill Gates Peringatkan AI Picu Guncangan Ekonomi, Robot Murah Ancam Nilai Tenaga Kerja

JawaPos.com — Bill Gates memperingatkan bahwa gelombang kecerdasan buatan (AI) dapat memicu guncangan ekonomi sebelum pemerintah, perusahaan, dan pekerja memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Kekhawatirannya bukan sekadar hilangnya pekerjaan, melainkan perubahan pada distribusi produktivitas dan kekayaan ketika mesin menjadi alternatif tenaga kerja yang semakin murah.

Dalam tulisannya, Gates menilai revolusi robot menawarkan keuntungan berlawanan: biaya tenaga kerja lebih rendah bagi perusahaan dan produk lebih murah bagi konsumen, tetapi sekaligus risiko pemutusan kerja ketika pekerjaan manusia menjadi lebih mahal daripada mesin. Manfaat dan gangguan AI, menurutnya, datang bersamaan, sehingga masyarakat memiliki ruang sempit untuk mengejar perubahan.

Dilansir dari Barchart, Selasa (1/9/2026), Gates dalam tulisan di Gates Notes berjudul “The Turbulent AI Era Is Here. The Choices We Make Now Are Critical”, yang secara harfiah berarti “Era AI yang Penuh Gejolak Telah Tiba. Pilihan yang Kita Buat Sekarang Sangat Penting”, mengatakan, “Kita membutuhkan waktu untuk bersiap menghadapi periode gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang akan kita masuki.” Dia menekankan bahwa kelompok yang paling membutuhkan waktu untuk bersiap justru sering memiliki kemampuan finansial paling terbatas.

Menurut Gates, kelompok itu mencakup pekerja akuntansi yang digantikan bot hingga pekerja bergaji 20 dolar AS per jam yang kehilangan pekerjaan kepada robot dengan biaya 10 dolar AS per jam. Dengan kurs Rp17.700 per dolar AS, nilainya sekitar Rp354.000 dan Rp177.000 per jam. Perbandingan itu menggambarkan tekanan ketika otomatisasi menjadi substitusi langsung tenaga kerja.

Gates membedakan gelombang AI dari transisi ekonomi Amerika Serikat ketika pekerjaan bergeser dari pertanian ke sektor perkantoran. Perubahan itu berlangsung lintas generasi dan melahirkan pekerjaan baru yang membutuhkan kemampuan kognitif manusia. Kini, AI semakin mampu menjalankan pekerjaan kognitif, sementara robot berpotensi memperluas otomatisasi ke pekerjaan fisik ketika kemampuan meningkat.

Dampaknya juga menjalar ke pasar modal. Modal besar telah mengalir ke perusahaan pembuat model AI, cip, pusat data, perangkat lunak, dan robotika. Perusahaan yang menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya lebih sedikit berpeluang meningkatkan produktivitas dan profitabilitas. Namun, jika keuntungan berasal dari pengurangan tenaga kerja, pendapatan pekerja dan belanja konsumen dapat tertekan.

Karena itu, Gates menilai pertanyaan utamanya bukan hanya seberapa besar kekayaan yang diciptakan AI, tetapi siapa yang menikmati hasilnya. “Dalam hal kesetaraan, AI akan menjadi penyetara terbesar yang pernah diciptakan atau sumber ketidakadilan terburuk,” ujarnya. Peluang juga ada pada perusahaan yang membantu pekerja beradaptasi, termasuk penyedia pelatihan ulang, perangkat produktivitas, robot untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, serta teknologi kesehatan dan energi.

Peringatan itu mendapat konteks lebih luas dari Reuters. Dalam wawancara di San Francisco, Gates mengatakan perubahan ini membutuhkan pengelolaan kebijakan luar biasa karena, “Ya, di masa lalu, teknologi tidak pernah melakukan ini. Kali ini berbeda. Ini seperti tonggak evolusi yang membutuhkan pengelolaan kebijakan yang luar biasa oleh masyarakat secara keseluruhan.” Gates juga mengusulkan kerja sama internasional untuk mengawasi risiko AI, termasuk kemampuan membuat molekul dan melakukan serangan biologis.

Sementara itu, CBS News melaporkan Gates memperkirakan robot “pintar” dapat mulai bersaing dengan manusia dalam pekerjaan fisik, seperti konstruksi dan perhotelan, pada akhir dekade ini. Dia juga menyoroti sistem pajak yang dapat lebih menguntungkan otomatisasi: “Sistem pajak mendorong Anda untuk mengganti manusia dengan mesin.” Gates mengusulkan jaring pengaman, pelatihan ulang, serta kemungkinan pajak atas penggunaan AI dan robot.