Gemini Spark Kini Bisa Kelola Google Photos, Edit Foto hingga Bikin Album Otomatis

JawaPos.com - Google terus memperluas integrasi kecerdasan buatan (AI) ke berbagai layanannya. Terbaru, agen AI personal Gemini Spark kini dapat terhubung dengan Google Photos untuk membantu pengguna mengelola koleksi foto secara lebih otomatis.

Seperti dilansir dari TechCrunch, melalui integrasi tersebut, pengguna dapat meminta Gemini Spark melakukan berbagai tugas di Google Photos. Mulai dari mengedit gambar, menyusun album, hingga membuat shared album secara otomatis berdasarkan foto-foto favorit pengguna.

Tak hanya itu, Gemini Spark juga dapat menjalankan berbagai alur kerja (workflow) berdasarkan perintah pengguna. Salah satu contohnya adalah mengubah foto selebaran konser menjadi jadwal yang dapat dimasukkan ke kalender.

Pimpinan Google Photos Shimrit Ben-Yair mengumumkan kemampuan tersebut melalui unggahan di X pada Kamis malam. Dia mengatakan fitur-fitur baru itu akan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang.

Untuk tahap awal, fitur tersebut tersedia bagi pelanggan Gemini AI Pro dan Ultra yang memenuhi syarat di Amerika Serikat. Penggunaan fitur juga dibatasi untuk layanan dalam bahasa Inggris.

Google belum mengungkapkan apakah integrasi Gemini Spark dengan Google Photos akan tersedia di negara lain atau kapan peluncuran internasional tersebut dilakukan.

Kehadiran kemampuan baru ini menjadi bagian dari upaya Google membuat teknologi AI lebih relevan bagi konsumen. Alih-alih hanya menawarkan kemampuan yang bersifat eksperimental, Google mencoba memasukkan AI ke dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengelola koleksi foto yang jumlahnya semakin besar.

Dengan bantuan Gemini Spark, tugas-tugas yang sebelumnya harus dilakukan secara manual dapat dikerjakan melalui perintah dalam bahasa alami. Pengguna cukup memberikan instruksi tanpa harus mengatur foto satu per satu.