Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Sabtu, 5 September 2026 | 13.57 WIB

Gemini Spark Kini Bisa Kelola Google Photos, Edit Foto hingga Bikin Album Otomatis

Tampilan Google Gemini Spark. (Istimewa) - Image

Tampilan Google Gemini Spark. (Istimewa)

JawaPos.com - Google terus memperluas integrasi kecerdasan buatan (AI) ke berbagai layanannya. Terbaru, agen AI personal Gemini Spark kini dapat terhubung dengan Google Photos untuk membantu pengguna mengelola koleksi foto secara lebih otomatis.

Seperti dilansir dari TechCrunch, melalui integrasi tersebut, pengguna dapat meminta Gemini Spark melakukan berbagai tugas di Google Photos. Mulai dari mengedit gambar, menyusun album, hingga membuat shared album secara otomatis berdasarkan foto-foto favorit pengguna.

Tak hanya itu, Gemini Spark juga dapat menjalankan berbagai alur kerja (workflow) berdasarkan perintah pengguna. Salah satu contohnya adalah mengubah foto selebaran konser menjadi jadwal yang dapat dimasukkan ke kalender.

Pimpinan Google Photos Shimrit Ben-Yair mengumumkan kemampuan tersebut melalui unggahan di X pada Kamis malam. Dia mengatakan fitur-fitur baru itu akan diluncurkan secara bertahap dalam beberapa minggu mendatang.

Untuk tahap awal, fitur tersebut tersedia bagi pelanggan Gemini AI Pro dan Ultra yang memenuhi syarat di Amerika Serikat. Penggunaan fitur juga dibatasi untuk layanan dalam bahasa Inggris.

Google belum mengungkapkan apakah integrasi Gemini Spark dengan Google Photos akan tersedia di negara lain atau kapan peluncuran internasional tersebut dilakukan.

Kehadiran kemampuan baru ini menjadi bagian dari upaya Google membuat teknologi AI lebih relevan bagi konsumen. Alih-alih hanya menawarkan kemampuan yang bersifat eksperimental, Google mencoba memasukkan AI ke dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengelola koleksi foto yang jumlahnya semakin besar.

Dengan bantuan Gemini Spark, tugas-tugas yang sebelumnya harus dilakukan secara manual dapat dikerjakan melalui perintah dalam bahasa alami. Pengguna cukup memberikan instruksi tanpa harus mengatur foto satu per satu.

Langkah Google tersebut juga hadir ketika industri AI mulai menghadapi tantangan dalam menjelaskan manfaat teknologi tersebut kepada masyarakat. CEO OpenAI Sam Altman, misalnya, mengatakan kepada Bloomberg pada pekan ini bahwa industri AI telah "gagal total" dalam mengomunikasikan manfaat teknologi tersebut kepada konsumen.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Sumber: TechCrunch
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gemini Spark Resmi Masuk Indonesia, Mampu Bekerja Otomatis 24 Jam - Image
Teknologi

Gemini Spark Resmi Masuk Indonesia, Mampu Bekerja Otomatis 24 Jam

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 20.13 WIB

Mahasiswa UPN Veteran Jatim Diduga Lakukan Pelecehan, Edit Foto Porno Pakai AI - Image
Surabaya Raya

Mahasiswa UPN Veteran Jatim Diduga Lakukan Pelecehan, Edit Foto Porno Pakai AI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23.34 WIB

Lim Young-woong Siapkan Album Spesial 'IM HERO 10', Ada Lagu Debut hingga Remake  - Image
Music & Movie

Lim Young-woong Siapkan Album Spesial 'IM HERO 10', Ada Lagu Debut hingga Remake 

Selasa, 1 September 2026 | 19.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore