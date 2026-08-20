Mahasiswa UPN Veteran Jatim Diduga Lakukan Pelecehan, Edit Foto Porno Pakai AI

Ilustrasi pelecehan melalui media sosial. (indiatimes.com)
JawaPos.com - Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPN Veteran Jawa Timur viral usai diduga melakukan pelecehan seksual.
Modusnya adalah mengedit foto korban menjadi gambar pornografi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
Kasus ini pun viral di media sosial setelah munculnya fitur Add Yours di Instagram, hingga sampai ke akun resmi kampus dan Himpunan Mahasiswa Ekonomi (Hima).
Humas UPN Veteran Jatim Nizwan Amin menjelaskan, peristiwa itu terjadi sejak April 2026 lalu dan baru viral sekarang.
Terduga pelaku mengedit foto korban dengan AI, yakni mengganti wajah dengan tubuh orang lain dengan intensi pornografi.
"Foto tersebut kemudian kontennya itu dijual di telegram," katanya, Kamis (20/8).
Namun, sebelum viral di media sosial, terduga pelaku dan korban sudah bertemu dan mediasi.
Kemudian, postingan itu viral setelah diunggah dengan fitur Add Yours di Instagram. Unggahan itu juga menandai akun resmi UPN dan Hima FEB.
Manajemen kampus pun akhirnya mencoba melacak mandiri dan membuahkan hasil. Kampus menemukan akun instagram yang menyebarkan identik dengan nama terduga pelaku.
"Setelah itu dilaporkan ke Satgas PPKS. Satgas PPKS," jelasnya.
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Jawa Pos
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