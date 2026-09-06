Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

Prediksi skor Cagliari vs Lecce di Serie A 2026/2027. Duel ketat di Sardinia diprediksi berakhir imbang 1-1 dengan Lecce membawa modal tandang positif. (Dok. Lecce)
JawaPos.com — Cagliari dan Lecce diprediksi saling berbagi poin saat bertemu dalam lanjutan Serie A 2026/2027 di Sardinia, Senin (7/9/2026) pukul 23.30 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan setelah menelan kekalahan pada pekan sebelumnya. Namun, performa tandang Lecce yang sedang menanjak membuat duel ini berpeluang berakhir imbang.
Cagliari mengawali musim dengan cukup menjanjikan setelah menaklukkan Arezzo di Coppa Italia dan meraih kemenangan di markas Parma.
Namun, tim asuhan Fabio Pisacane kemudian harus menerima dua kekalahan beruntun, masing-masing dari Inter Milan dan Hellas Verona.
Kekalahan 1-0 dari Inter Milan sebenarnya cukup bisa dimaklumi mengingat sang juara bertahan Serie A memiliki rekor impresif ketika bertandang ke Sardinia.
Inter Milan datang dengan catatan enam kemenangan beruntun dalam enam kunjungan terakhir ke markas Cagliari.
Hasil lebih mengecewakan datang ketika Cagliari disingkirkan Hellas Verona di Coppa Italia pada Kamis lalu.
Kekalahan tersebut membuat Cagliari kehilangan kesempatan menghadapi Roma pada babak 16 besar. Namun, fokus utama Pisacane tetap berada pada persaingan Serie A.
Secara keseluruhan, Cagliari masih memiliki catatan empat kemenangan dalam enam pertandingan kompetitif terakhir jika rangkaian laga sejak akhir musim lalu turut diperhitungkan.
Konsistensi tersebut menjadi alasan Cagliari tetap punya peluang meraih hasil positif saat menjamu Lecce.
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Jawa Pos
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