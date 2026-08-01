Gemini Spark Resmi Masuk Indonesia, Mampu Bekerja Otomatis 24 Jam

Tampilan Google Gemini Spark. (Istimewa)
JawaPos.com - Google resmi menghadirkan Gemini Spark, agen kecerdasan buatan (AI) generasi terbarunya di Indonesia.
Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gemini Spark mampu menjalankan berbagai tugas secara otomatis di belakang layar selama 24 jam sesuai instruksi pengguna.
Teknologi ini diyakini menandai perubahan besar dari AI, yang sebelumnya hanya menjawab pertanyaan sebagai asisten digital menjadi yang benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaan.
Gemini Spark dirancang untuk mengotomatiskan pekerjaan digital yang berulang dan memakan waktu.
Mulai dari mengelola email, menyusun dokumen, memperbarui spreadsheet, hingga membuat jadwal.
Menariknya, agen AI ini tetap dapat bekerja meski laptop dalam keadaan tertutup atau ponsel terkunci. karena seluruh proses dijalankan melalui infrastruktur cloud Google.
Teknologi tersebut mulai tersedia di Indonesia dalam beberapa pekan ke depan bagi pelanggan Google AI Ultra dan Google AI Pro, dengan dukungan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
Kehadiran Gemini Spark menjadi babak baru dalam perkembangan AI generatif di lini Google.
Jika sebelumnya chatbot AI hanya merespons permintaan pengguna secara langsung, kini agen AI mampu mengingat instruksi, menjalankan tugas sesuai jadwal, hingga menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu diawasi terus-menerus.
Didukung model Gemini 3.5, Spark terintegrasi langsung dengan berbagai layanan Google Workspace. Seperti Gmail, Google Docs, Google Sheets, dan Calendar tanpa memerlukan konfigurasi tambahan.
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