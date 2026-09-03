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Nanda Prayoga
Kamis, 3 September 2026 | 14.08 WIB

Komdigi: 80,6 Persen Indonesia Online, Saatnya jadi Pemain Digital Besar

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok. Komdigi) - Image

Wamenkomdigi Nezar Patria. (Dok. Komdigi)

JawaPos.com - Pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai 80,6 persen dari total populasi. Besarnya tingkat penetrasi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk mengambil peran lebih besar dalam perkembangan ekosistem digital global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan tingginya jumlah pengguna internet seharusnya tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi perusahaan teknologi dan platform dari luar negeri. Menurutnya, potensi pasar domestik perlu diarahkan agar Indonesia mampu tampil sebagai salah satu pemain penting di sektor digital.

“Dengan jumlah ini kita punya market power luar biasa. Jangan hanya berhenti pada market power. Kita harus bisa menjadi pemain yang signifikan dalam ekosistem digital yang sedang bertumbuh cukup dahsyat,” ujar Wamen Nezar saat menghadiri peringatan 20 tahun Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) di Jakarta Selatan, dikutip Kamis (4/9).

Nezar menilai salah satu cara memperkuat posisi Indonesia di dunia maya adalah dengan mendorong pemanfaatan identitas digital nasional melalui domain .id.

Data PANDI menunjukkan penggunaan domain .id terus berkembang dan saat ini telah mencapai sekitar 1,5 juta domain.

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi dengan PANDI dan pelaku industri untuk meningkatkan pemakaian domain .id di berbagai sektor, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga pendidikan, hingga penyelenggara layanan publik.

Menurut Nezar, semakin luas penggunaan domain .id akan membuat berbagai aktivitas ekonomi maupun layanan yang berasal dari Indonesia memiliki identitas yang lebih jelas di internet.

“Pemerintah bersama PANDI dan industri perlu memperluas adopsi domain .id bagi UMKM, institusi pendidikan, hingga layanan publik,” kata Wamen Nezar.

Tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, Nezar memandang domain .id juga dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan keragaman bahasa dan budaya Indonesia di ruang internet.

Editor: Estu Suryowati
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