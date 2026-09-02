35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

JawaPos.com - Kondisi 35 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Sidoarjo, yang diduga keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), kini stabil dan masih menjalani rawat inap di RS Siti Hajar.

Sebagian besar pasien direncanakan pulang hari ini, Rabu (2/9) setelah mendapat penanganan dokter spesialis.

Sebelumnya, ratusan santri dan santriwati Ponpes Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, dilarikan ke sejumlah rumah sakit setelah mengonsumsi menu MBG pada Selasa (1/9) siang.

Update RS Siti Hajar per Rabu (2/9) pukul 09.10 WIB, total 84 pasien telah mendapat penanganan. Dari jumlah tersebut, 35 pasien menjalani rawat inap, sedangkan 49 pasien lainnya berstatus rawat jalan.

Kondisi 35 Santri Stabil, Keluhan Dominan Nyeri Perut Direktur Utama RS Siti Hajar Sidoarjo, dr. Iqbal Faizin, M.Kes, AIFO-K, mengatakan seluruh pasien yang masih menjalani rawat inap berada dalam kondisi stabil.

Keluhan yang paling banyak dirasakan para santri berupa nyeri perut disertai sedikit pusing.

"Ya, per hari ini ada 35 pasien yang dirawat inap di RS Siti Hajar Sidoarjo. Alhamdulillah dari ke-35 ini posisinya stabil, yang paling banyak keluhannya masih nyeri perut dan sedikit pusing,” ujar dr. Iqbal kepada JawaPos.com, Rabu (2/9).

Menurut dia, kondisi para pasien terus dipantau setelah mendapatkan penanganan dari dokter spesialis anak maupun penyakit dalam.

Dari hasil analisa sementara tim medis, tidak ada pasien yang menunjukkan kondisi kesehatan semakin memburuk.

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