Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 diprediksi mengalahkan Laos U-20 dengan skor 3-0 pada matchday kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Laos, Kamis (3/9/2026).

Hasil tersebut menjadi target penting bagi Garuda Muda setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia U-20 pada laga pembuka.

Timnas Indonesia U-20 Wajib Bangkit Timnas Indonesia U-20 membutuhkan kemenangan atas Laos U-20 untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 tetap terbuka.

Skuad asuhan Nova Arianto gagal mencetak gol saat menghadapi Malaysia U-20 dan harus puas membawa pulang satu poin dari pertandingan pertama Grup H.

Hasil tersebut membuat laga kontra Laos U-20 menjadi momentum bagi Timnas Indonesia U-20 untuk memperbaiki ketajaman lini depan.

Tiga poin juga akan menjadi modal penting sebelum Garuda Muda menghadapi Australia U-20 pada pertandingan terakhir kualifikasi.

Tekanan untuk menang cukup besar karena kehilangan poin lagi bisa membuat situasi Timnas Indonesia U-20 semakin sulit.

Jika kembali gagal meraih hasil maksimal, Garuda Muda berpotensi menghadapi skenario wajib menang atas Australia untuk menentukan nasib mereka sendiri.