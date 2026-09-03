Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

Timnas Indonesia U-20 diprediksi mampu mengalahkan Laos U-20 pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-20 diprediksi mengalahkan Laos U-20 dengan skor 3-0 pada matchday kedua Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 di Laos, Kamis (3/9/2026).
Hasil tersebut menjadi target penting bagi Garuda Muda setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia U-20 pada laga pembuka.
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Timnas Indonesia U-20 membutuhkan kemenangan atas Laos U-20 untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 tetap terbuka.
Skuad asuhan Nova Arianto gagal mencetak gol saat menghadapi Malaysia U-20 dan harus puas membawa pulang satu poin dari pertandingan pertama Grup H.
Hasil tersebut membuat laga kontra Laos U-20 menjadi momentum bagi Timnas Indonesia U-20 untuk memperbaiki ketajaman lini depan.
Tiga poin juga akan menjadi modal penting sebelum Garuda Muda menghadapi Australia U-20 pada pertandingan terakhir kualifikasi.
Tekanan untuk menang cukup besar karena kehilangan poin lagi bisa membuat situasi Timnas Indonesia U-20 semakin sulit.
Jika kembali gagal meraih hasil maksimal, Garuda Muda berpotensi menghadapi skenario wajib menang atas Australia untuk menentukan nasib mereka sendiri.
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Laos U-20 juga membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan 0-2 dari Australia U-20 pada pertandingan pembuka Grup H.
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