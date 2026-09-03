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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 3 September 2026 | 14.28 WIB

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

Palermo diprediksi mengalahkan Mantova pada putaran kedua Coppa Italia di Stadio Renzo Barbera. (Palermo) - Image

Palermo diprediksi mengalahkan Mantova pada putaran kedua Coppa Italia di Stadio Renzo Barbera. (Palermo)

JawaPos.com — Palermo diprediksi mengalahkan Mantova 2-1 pada putaran kedua Coppa Italia di Stadio Renzo Barbera, Kamis (3/9/2026) pukul 23.00 WIB, setelah kedua tim sama-sama menyingkirkan klub Serie A pada babak sebelumnya.

Palermo menundukkan Lecce 2-0, sedangkan Mantova menciptakan kejutan dengan menang 2-0 atas Lazio di Olimpico.

Mantova Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi

Mantova membawa modal luar biasa menuju markas Palermo setelah secara mengejutkan menumbangkan Lazio 2-0 pada pertengahan Agustus lalu di babak 64 besar Coppa Italia.

Francesco Ruocco dan Ismael Cajazzo menjadi pahlawan kemenangan bersejarah tersebut melalui gol pada menit ke-75 dan 96.

Hasil itu terasa semakin istimewa karena Lazio datang dengan reputasi sebagai salah satu klub papan atas Italia dan sebelumnya tampil di final kompetisi domestik melawan Inter Milan.

Kekalahan Lazio dari tim Serie B sekaligus menjadi salah satu kejutan terbesar pada fase awal Coppa Italia musim ini.

Kemenangan atas Lazio membuat Mantova hanya berjarak satu kemenangan dari babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Tim asuhan Francesco Modesto juga sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan Serie B secara beruntun sejak keberhasilan bersejarah di Olimpico.

Francesco Ruocco menjadi salah satu pemain yang paling patut diperhatikan dari kubu tamu karena gelandang serang tersebut selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan kompetitif Mantova musim ini.

Editor: Banu Adikara
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