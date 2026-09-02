Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

JawaPos.com - Anthony Xie mengunggah foto kebersamaan untuk terakhir kalinya bersama Audi Marissa di tengah proses perceraian yang tengah dihadapi keduanya. Melalui akun Instagram pribadinya anthonyxie_, Anthony menyertakan pesan panjang dan emosional menandai berakhirnya perjalanan rumah tangganya bersama sang istri.

Dalam pesannya, Anthony mengisyaratkan bahwa foto yang dibagikan itu kemungkinan menjadi potret terakhir kebersamaannya dengan Audi Marissa yang dipublikasikan ke publik. Dalam foto, ia tampak mesra bersama sang istri dan si buah hati.

“Mungkin ini akan menjadi foto terakhir yang kami bagikan bersama,” tulis Anthony Xie mengawali pernyataannya.

Sang aktor mengungkapkan bahwa perpisahan bukanlah sesuatu yang sebelumnya dibayangkan oleh dirinya dan Audi Marissa. Namun, perbedaan dan keadaan yang dihadapi membuat perjalanan rumah tangga akhirnya sampai pada sebuah titik akhir.

Anthony menegaskan tidak ada pihak yang perlu disalahkan atas berakhirnya rumah tangganya bersama Audi Marissa. Ia melihat perjalanan rumah tangga sebagai bagian dari kehidupan yang tetap menyisakan banyak kenangan sekaligus pelajaran berharga.

Menurut Anthony, yang tersisa kini adalah penerimaan dan rasa syukur atas waktu yang pernah mereka jalani bersama. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Audi Marissa karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

“Tidak ada yang perlu disalahkan, hanya penerimaan dan rasa syukur atas kehidupan yang pernah kami jalani bersama,” ungkapnya dalam unggahan tersebut.

Meski hubungan mereka sebagai pasangan suami-istri bakal berakhir, Anthony Xie menegaskan bahwa dirinya dan Audi Marissa akan tetap memiliki satu peran yang tidak akan pernah berubah sebagai orang tua. Keduanya akan tetap menempatkan anak sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka.