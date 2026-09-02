Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Kabar soal Ikang Fawzi menikah lagi dipastikan hoaks. (Threads: ivyroebert)
JawaPos.com - Kabar Ikang Fawzi telah menikah lagi sempat berembus di media sosial. Isu tersebut menarik perhatian publik, mengingat musisi senior itu telah menjalani kehidupan sebagai duda hampir dua tahun setelah sang istri, Marissa Haque, meninggal dunia.
Informasi mengenai pernikahan Ikang Fawzi pertama kali mencuat melalui unggahan akun ivyroebert di platform media sosial Threads. Dalam unggahan tersebut, Ikang terlihat berdampingan dengan seorang perempuan yang terlihat lebih muda.
"Akhirnya mendapat jodoh di usia tua, semoga bahagia," tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya.
Namun, kabar tersebut ternyata tidak benar. Pihak manajemen Ikang Fawzi dengan tegas membantah informasi yang telanjur menyebar di media sosial tersebut.
“Wah, hoax itu. Postingannya sudah tidak ada. Itu hoax,” kata Fajar Ramdoni dari manajemen Ikang Fawzi kepada JawaPos.com.
Penegasan dari pihak manajemen sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang mengenai kehidupan pribadi Ikang Fawzi. Saat ditanya mengenai respons kedua putri Ikang Fawzi, Chiki Fawzi dan Bella Fawzi, atas munculnya kabar hoaks, Fajar mengaku belum mengetahui seperti reaksi mereka karena belum berkomunikasi.
“Belum tahu respons mereka saya,” tuturnya.
Ikang Fawzi memiliki perjalanan rumah tangga panjang bersama Marissa Haque. Keduanya menjadi salah satu pasangan selebritas yang cukup dikenal masyarakat dan menjalani kehidupan bersama selama puluhan tahun.
Dari pernikahan tersebut, Ikang dan Marissa dikaruniai dua orang putri, Chiki Fawzi dan Bella Fawzi. Kedua anak mereka dikenal memiliki kedekatan dengan orang tuanya dan aktif menjalani kegiatannya masing-masing.
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Jawa Pos
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