Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

JawaPos.com — Udinese diprediksi mampu mengalahkan Venezia dengan skor 2-0 dalam laga putaran kedua Coppa Italia di Friuli pada Rabu (2/9/2026) pukul 23.00 WIB.

Performa awal musim dan keuntungan bermain di kandang membuat tim asuhan Kosta Runjaic lebih diunggulkan, sementara Venezia datang dengan tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun di Serie A.

Mengapa Udinese Lebih Diunggulkan? Udinese memiliki modal kuat untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia setelah tampil konsisten pada awal musim 2026/2027.

Tim berjuluk Bianconeri itu mengawali kompetisi dengan menyingkirkan Padova melalui gol Keinan Davis pada babak pertama.

Hasil tersebut mengantar Udinese ke putaran kedua dan berhak menjamu Venezia di Friuli. Jika kembali menang, Udinese berpotensi menghadapi Atalanta pada babak 16 besar Coppa Italia.

Performa Udinese di Serie A juga menjadi alasan utama mereka lebih difavoritkan.

Setelah menahan imbang Como pada pertandingan pembuka, Udinese kemudian meraih kemenangan 3-2 atas Monza dalam pertandingan terakhir.

Catatan tersebut membuat Udinese belum terkalahkan dalam tiga pertandingan kompetitif musim ini, dengan rincian dua kemenangan dan satu hasil imbang.