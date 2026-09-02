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Andika Rachmansyah
Rabu, 2 September 2026 | 15.30 WIB

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jay Idzes kembali tampil penuh saat Sassuolo tekuk Torino 2-1. (@sassuolocalcio/Instagram). - Image

Jay Idzes kembali tampil penuh saat Sassuolo tekuk Torino 2-1. (@sassuolocalcio/Instagram).

JawaPos.com - Sassuolo akan menghadapi Frosinone di babak 32 besar Coppa Italia 2026/2027. Jay Idzes dan kawan-kawan diprediksi menang, namun dengan susah payah.

Sassuolo dijadwalkan menjamu Frosinone di Mapei Stadium, Reggio Emilia, Rabu (2/9) 20.00 WIB. Pencinta sepak bola tanah air menantikan kiprah dan kontribusi Idzes pada periode awal musim klubnya, Sassuolo.

Pada dua laga awal Sassuolo, yakni menghadapi Cesena di Coppa Italia, dan Atalanta di Liga Italia, pelatih Sassuolo, Alberto Aquilani memarkir Idzes di bangku cadangan. Mantan pemain Liverpool dan AC Milan itu mengaku tidak ingin gegabah memasang Idzes sebab sang pemain masih dalam masa pemulihan cedera.

Kabar baiknya, Idzes kini tampak sudah pulih sepenuhnya. Terbukti, bek jangkung tersebut dipasang sebagai starter kala Sassuolo menekuk Torino dengan skor 2-1 pada pekan kedua Liga Italia 2026/2027 akhir pekan lalu.

Idzes bermain penuh sekaligus membantu timnya memenangkan tiga poin perdana mereka di musim ini, setelah sempat takluk 1-2 oleh Atalanta pada pekan perdana. Itu artinya, besar kemungkinan pemain berusia 26 tahun ini akan kembali dipasang sebagai tembok di jantung pertahanan tim berjuluk I Neroverdi tersebut.

Sassuolo dan Frosinone sudah bertemu sebanyak 14 kali di segala kompetisi. Tuan rumah memenangkan delapan laga di antaranya, kalah dua kali dan sisanya berakhir imbang.

Namun Sassuolo tetap pantang meremehkan sang tamu. Pasalnya, Frosinone merupakan tim yang sulit dikalahkan jika bertandang ke markas lawan.

Belum ada tim yang mampu mengalahkan Frosinone di kandang sendiri sejak Oktober tahun lalu. Kondisi Sassuolo yang masih pincang juga turut menambah beban pikiran Aquilani.

Sebanyak enam pemain masih harus absen karena cedera, yakni Yeferson Paz, Edoardo Pieragnolo, Daniel Boloca, Fali Cande, Ismael Kone dan Sebastian Walukiewicz. Sementara tim tamu datang ke Emilia Romagna dengan kondisi yang amat bugar, dengan hanya Fares Ghedjemis saja yang harus menepi.

Editor: Banu Adikara
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