Transformasi Digital Sektor Maritim Butuh Dukungan Konektivitas yang Kuat

JawaPos.com - Seiring dengan transformasi digital di sektor maritim, konektivitas kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi.

Kehadirannya menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, memperkuat keselamatan pelayaran, serta memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap aktivitas operasional kapal.

"Industri maritim memiliki karakteristik yang sangat dinamis. Kapal terus bergerak dan beroperasi di wilayah yang tidak selalu dapat dijangkau jaringan terestrial," ujar Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto di Jakarta.

Menurut Andri, tersedianya akses komunikasi selama pelayaran dapat memberikan nilai tambah bagi pengelola armada.

Koordinasi antara kapal dan pusat operasional dapat dilakukan dengan lebih responsif, informasi dapat disampaikan secara berkala, sementara pengambilan keputusan dapat didukung oleh kondisi perjalanan yang lebih aktual.

Bagi awak kapal, akses komunikasi juga dapat menghadirkan pengalaman pelayaran yang lebih nyaman.

Perjalanan yang berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, membuat kebutuhan untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi menjadi semakin relevan.

Telkomsat melihat perkembangan tersebut sebagai peluang untuk terus memperkuat layanan digital di sektor maritim.