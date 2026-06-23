Dorong Pertumbuhan Industri Maritim, Telkomsat Perkuat Kapabilitas Pemantauan Kapal Berbasis Satelit

JawaPos.com – Transformasi digital di berbagai sektor industri mendorong meningkatnya kebutuhan akan data yang akurat, cepat, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di sektor maritim, data Automatic Identification System (AIS) Tidak sekadar digunakan untuk mengetahui posisi kapal, tapi berkembang menjadi sumber informasi dalam mendukung aktivitas perekonoman suatu wilayah.

Direktur Pengembangan Telkomsat, Anggoro Kurnianto Widiawan, mengatakan bahwa di era ekonomi digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset strategis yang memiliki nilai tinggi bagi dunia usaha.

Pemanfaatan data AIS saat ini telah menjadi bagian penting dalam operasional berbagai

sektor. Melalui pengolahan dan analisis data yang tepat, informasi pergerakan kapal dapat

diubah menjadi wawasan strategis yang membantu meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Menurutnya, kemampuan untuk memperoleh dan mengelola data secara efektif akan menjadi faktor pembeda dalam meningkatkan daya saing industri. “Data maritim saat ini telah berkembang menjadi strategic asset yang memiliki nilai sangat besar bagi berbagai sektor industri. Kebutuhan terhadap data maritim yang akurat dan real-time akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri,” ujar Anggoro.

Lebih lanjut, Anggoro menjelaskan bahwa perkembangan teknologi satelit telah membuka peluang yang semakin besar untuk menghadirkan pemantauan aktivitas maritim secara lebih luas dan berkelanjutan.

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Dengan cakupan yang mampu menjangkau wilayah laut yang sangat luas, teknologi satelit memungkinkan pengumpulan data yang lebih komprehensif sehingga pelanggan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivitas kapal dan kondisi operasional di lapangan.

“Telkomsat terus memperkuat kapabilitas di bidang data dan analytics untuk menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Melalui layanan AIS Data, kami ingin membantu pelanggan memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap aktivitas maritim sehingga dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing bisnis mereka,” tambahnya.

Layanan AIS Data Telkomsat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pemantauan armada kapal secara real-time, analisis pola pelayaran, monitoring aktivitas pelabuhan, pengawasan wilayah perairan, hingga penyediaan data pendukung bagi kegiatan riset dan pengembangan.

Selain mendukung kebutuhan operasional pelanggan, pemanfaatan layanan AIS Data juga

memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem maritim nasional.