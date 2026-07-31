Harga Minyak Mentah Dunia Kompak Turun Imbas Diplomasi dan Koalisi Maritim

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah hingga pada perdagangan Jumat (31/7) ditengah meluasnya konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir Investing kontrak berjangka Brent turun 1,22 poin atau 1,40 persen, menjadi USD 86,00 per barel. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) turun1,20 poin atau 1,42 persen, menjadi USD 82,46 per barel.

Melansir Reuters, Pasar menilai usulan Arab Saudi untuk membentuk koalisi pertahanan maritim multinasional mampu meredakan kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak melalui jalur pelayaran strategis.

Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperkuat keamanan di Selat Bab el-Mandeb, Laut Merah, dan Teluk Aden, serta telah memperoleh dukungan dari 14 negara, termasuk Turki, Pakistan, Mesir, Sudan, dan Djibouti.

Koalisi itu diusulkan setelah kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman pada pekan lalu mengumumkan blokade laut terhadap Arab Saudi, sehingga mengancam jalur ekspor minyak melalui Laut Merah yang menjadi alternatif ketika aktivitas di Selat Hormuz terganggu.

"Ada anggapan bahwa banyak pasokan yang siap masuk ke pasar begitu situasi ini terselesaikan, dan itu menjadi faktor yang menahan kenaikan harga secara drastis," ujar Mitra Again Capital John Kilduff dilansir Reuters, Jumat (31/7).

Sementara itu, Iran dan Oman melanjutkan pembicaraan mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Sebelumnya, seorang pejabat senior Iran mengatakan Teheran menolak usulan Oman mengenai pengelolaan bersama jalur pelayaran tersebut oleh negara-negara di kawasan.

Ekonom senior bidang iklim dan komoditas Capital Economics, Hamad Hussain, menilai perundingan tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi pasar.