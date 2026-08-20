View Naik Belum Tentu Cuan, Ini yang Harus Diantisipasi Kreator Baru di YouTube

Ilustrasi monetisasi YouTube. (Nigeria Private Schools)
JawaPos.com - Kreator baru YouTube perlu berhati-hati membaca angka view setelah aturan penghitungan baru berlaku pada 24 Agustus 2026 mendatang.
Jumlah view memang akan lebih mudah bertambah karena video langsung dihitung saat diputar, tetapi perubahan itu tidak otomatis meningkatkan pendapatan kreator.
YouTube akan menerapkan standar baru tersebut secara global di seluruh format video. Google menjelaskan, "sebuah preview akan dihitung saat sebuah video mulai diputar." Artinya, pemutaran walau baru satu frame saja sudah tercatat sebagai satu view.
Perubahan ini sekilas terdengar menguntungkan bagi kreator pemula. Video akan terlihat lebih cepat mencapai ribuan bahkan jutaan view. Namun, angka tersebut tidak boleh langsung dianggap indikator konten semakin menguntungkan.
Hal pertama yang perlu dipahami kreator baru adalah perbedaan antara jumlah view dan engagement.
YouTube memastikan perubahan sistem hitung tersebut tidak akan berdampak pada monetisasi. Pendapatan kreator tetap dihitung menggunakan metrik keterlibatan sesuai ketentuan monetisasi.
Untuk monetisasi, YouTube tetap mengandalkan Engaged Shorts views dan Engaged Watch Hours. Jadi, bertambahnya angka view akibat sistem baru tidak otomatis meningkatkan penghasilan kreator.
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Jawa Pos
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