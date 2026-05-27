10 Tempat Makan dengan View Paling Indah di Bandung yang Bikin Makan Jadi Pengalaman Tak Terlupakan

JawaPos.com - Bandung selalu punya cara istimewa untuk memikat siapa saja yang datang.

Tak hanya melalui udara sejuk dan lanskap alamnya yang memesona, kota ini juga menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih dari sekadar soal rasa.

Di Bandung, menikmati hidangan sering kali berarti menyatukan cita rasa dengan panorama alam, gemerlap lampu kota, hingga suasana hijau yang menenangkan jiwa.

Seperti yang dibagikan dalam video rekomendasi kuliner dari kanal YouTube 10 BEST ID, berikut ini adalah deretan 10 tempat makan dengan view yang bagus di Bandung yang cocok untuk bersantai, quality time bersama orang terdekat, hingga merayakan momen spesial.

1. Kokoriko Cafe

Terletak di kawasan dataran tinggi, Kokoriko Cafe menawarkan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian yang memanjakan mata. Kafe ini terdiri dari tiga lantai dengan konsep berbeda.

Lantai pertama menyuguhkan taman hijau yang asri, lantai kedua menghadirkan suasana hangat dan nyaman, sementara lantai ketiga menjadi favorit karena dilengkapi dek observasi dengan panorama alam terbuka.

Menu yang ditawarkan cukup lengkap, mulai dari camilan hingga hidangan berat seperti pasta dan steak, menjadikannya tempat ideal untuk keluarga, sahabat, maupun pasangan.

2. Cafe D’Pakar