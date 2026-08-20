Buku AI Muncul di Video Viral CEO Sachet, Begini Cara Belajar Automation Tanpa Coding

JawaPos.com - Video komedi dari akun media sosial CEO Sachet belakangan mencuri perhatian warganet setelah ditonton lebih dari 2,9 juta kali. Di balik cerita ringan tentang seorang karyawan baru yang salah mengenali sosok CEO, terselip pesan mengenai pentingnya mempelajari teknologi AI dan automation di dunia kerja.

Dalam video tersebut, seorang karyawan baru terlihat asyik berbincang dengan pria berpenampilan sederhana. Ia mengira pria tersebut merupakan anak dari salah satu rekan kerjanya. Namun, anggapan itu berubah ketika sang karyawan mengetahui bahwa pria yang diajaknya berbincang ternyata merupakan CEO perusahaan tempatnya bekerja.

Situasi tersebut kemudian menjadi momen komedi yang membuat video mudah menarik perhatian. Namun, ada satu hal lain yang turut muncul di dalam cerita, yakni sebuah buku berjudul “Mahir n8n dalam 8 Jam” yang diberikan sang CEO kepada karyawan baru tersebut.

Buku yang diterbitkan AICO itu membahas pembelajaran mengenai AI Agent dan automation. Menariknya, materi tersebut ditujukan untuk orang yang ingin mempelajari teknologi tersebut tanpa harus memiliki kemampuan pemrograman atau coding.

Dari situ, konten tersebut sekaligus membawa pesan bahwa pembelajaran mengenai AI dan automation dapat diperkenalkan sejak seseorang mulai memasuki dunia kerja.

Lantas, bagaimana sebenarnya cara memulai belajar automation tanpa harus menjadi programmer?

Automation pada dasarnya memungkinkan berbagai pekerjaan yang dilakukan secara berulang untuk dijalankan secara otomatis berdasarkan aturan atau alur tertentu. Dengan bantuan teknologi AI, proses tersebut dapat dibuat lebih fleksibel karena sistem dapat membantu memahami data, menghasilkan respons, hingga menjalankan tugas tertentu berdasarkan instruksi yang diberikan.