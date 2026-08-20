Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.21 WIB

Asap Hitam Muncul, Pesawat Malaysia Airlines Batal Lepas Landas di Narita

Pesawat Malaysia Airlines yang membatalkan lepas landas di Bandara Narita, Tokyo, Jepang, Kamis (20/8). (Kyodo) - Image

Pesawat Malaysia Airlines yang membatalkan lepas landas di Bandara Narita, Tokyo, Jepang, Kamis (20/8). (Kyodo)

JawaPos.com - Pesawat Malaysia Airlines tujuan Kuala Lumpur membatalkan lepas landas di Bandara Narita, dekat Tokyo, Jepang, Kamis (20/8), setelah diduga mengalami masalah pada mesin kiri.

Tidak ada korban luka dalam insiden yang melibatkan 162 penumpang dan awak pesawat tersebut.

Pesawat Airbus A330 yang mengoperasikan penerbangan MH89 dilaporkan mengeluarkan asap hitam ketika bergerak menuju salah satu landasan Bandara Narita sekitar pukul 10.40 waktu setempat.

Menurut kantor cabang Bandara Narita dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, pesawat diduga mengalami masalah pada mesin sebelah kiri.

Pesawat kemudian membatalkan proses lepas landas. Landasan yang digunakan pesawat ditutup selama sekitar dua setengah jam setelah insiden tersebut.

Petugas juga menemukan serpihan yang diduga merupakan bagian pesawat di area sekitar landasan.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (20/8), tidak ada laporan mengenai korban luka dalam insiden tersebut. Penyebab pasti masalah pada pesawat belum dijelaskan.

Editor: Dhimas Ginanjar
Ikuti kami di Google
Sumber: Kyodo News
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Narita Sulap Terminal Jadi Tempat Wisata, Punya Footbath dan Area Tatami untuk Santai - Image
Travelling

Narita Sulap Terminal Jadi Tempat Wisata, Punya Footbath dan Area Tatami untuk Santai

Rabu, 15 April 2026 | 18.13 WIB

Jebol Gawang Lagi! King Kazu Cetak Rekor Gol Tertua Emperor's Cup Jepang di Usia 59 Tahun - Image
Sepak Bola Dunia

Jebol Gawang Lagi! King Kazu Cetak Rekor Gol Tertua Emperor's Cup Jepang di Usia 59 Tahun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.29 WIB

Upah Minimum Jepang Tembus Rp 114 Ribu per Jam, Bisnis Daerah Mulai Terjepit - Image
Internasional

Upah Minimum Jepang Tembus Rp 114 Ribu per Jam, Bisnis Daerah Mulai Terjepit

Kamis, 20 Agustus 2026 | 19.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore