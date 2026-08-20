Asap Hitam Muncul, Pesawat Malaysia Airlines Batal Lepas Landas di Narita

JawaPos.com - Pesawat Malaysia Airlines tujuan Kuala Lumpur membatalkan lepas landas di Bandara Narita, dekat Tokyo, Jepang, Kamis (20/8), setelah diduga mengalami masalah pada mesin kiri.

Tidak ada korban luka dalam insiden yang melibatkan 162 penumpang dan awak pesawat tersebut.

Pesawat Airbus A330 yang mengoperasikan penerbangan MH89 dilaporkan mengeluarkan asap hitam ketika bergerak menuju salah satu landasan Bandara Narita sekitar pukul 10.40 waktu setempat.

Menurut kantor cabang Bandara Narita dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, pesawat diduga mengalami masalah pada mesin sebelah kiri.

Pesawat kemudian membatalkan proses lepas landas. Landasan yang digunakan pesawat ditutup selama sekitar dua setengah jam setelah insiden tersebut.

Petugas juga menemukan serpihan yang diduga merupakan bagian pesawat di area sekitar landasan.