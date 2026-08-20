Melihat Panti Asuhan Baitul Yatim di Surabaya, Tempat Dugaan Pencabulan Gadis Tunanetra

JawaPos.com - Panti Asuhan Baitul Yatim di Jalan Sari Tama Surabaya yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru memberikan trauma yang mendalam bagi gadis tunanetra berinisial SK, 14.

SK diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh anak pemilik panti berinisial MSN. Mirisnya, aksi bejat itu dilakukan MSN sejak tahun 2024 dan baru terbongkar 2026.

Bagaimana kondisi panti? Pantauan JawaPos.com di lokasi, panti tersebut berada tepat di pinggir jalan raya. Bangunan dengan cat warna hijau telah luntur itu terdiri dari tiga lantai.

Sebuah papan nama bertuliskan panti tersebut juga telah memudar. Tak ada aktivitas apapun hanya ada dua anak laki-laki yang tengah asik bermain sendiri.

Salah satu warga sekitar Sahid mengaku tidak terlalu mengenal sosok dari pelaku pelecehan tersebut. Pasalnya, tersangka dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi.

"Jarang ngobrol, jarang komunikasi. Sesekali ke sini untuk pinjam barang," kata Sahid ditemui JawaPos.com, Kamis (20/8).

Sahid mengatakan, sebelumnya sudah mendengar desas-desus terkait kasus tersebut. Namun, tidak yakin. Dia akhirnya mencari tahu di media sosial dan ternyata berita itu benar.