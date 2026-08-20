Tak Cuma Chat, TikTok Dikabarkan akan Dilengkapi Fitur Kirim Uang via DM

Ilustrasi logo TikTok ditampilkan di ponsel pintar (REUTERS/Dado Ruvic)
JawaPos.com - TikTok dikabarkan tengah menjajaki layanan pembayaran antar-pengguna atau peer-to-peer (P2P) yang memungkinkan pengguna mengirim uang melalui pesan langsung (direct message/DM).
Seperti dilansir dari TechCrunch, laporan Bloomberg menyebutkan fitur itu masih dalam tahap pengembangan. Nantinya, fitur tersebut berpotensi memanfaatkan TikTok Pay, layanan pembayaran yang sudah tersedia di beberapa negara Asia Tenggara.
Layanan TikTok Pay mendukung transaksi melalui TikTok Shop di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan rencana TikTok untuk memperluas fungsi pembayaran pada layanannya.
Indikasi fitur baru ini ditemukan dalam kode tersembunyi pada aplikasi TikTok versi iPhone di Amerika Serikat. Kode tersebut mengisyaratkan opsi bagi penerima untuk "mengetuk untuk menerima" pembayaran.
Selain mengirim uang, pengguna juga disebut dapat menyertakan pesan bersama transaksi. Mekanisme ini mirip dengan layanan pembayaran seperti Venmo yang memungkinkan pengguna menambahkan catatan saat mengirim uang.
Meski demikian, TikTok menegaskan kepada Bloomberg bahwa fitur pembayaran antar-pengguna ini belum sedang diuji coba. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan fitur masih di tahap awal.
Karena belum masuk tahap pengujian, belum diketahui kapan fitur itu akan diluncurkan. Masih belum pasti juga apakah layanan pembayaran P2P itu akan dirilis secara luas ke publik.
TikTok juga belum memberikan tanggapan saat TechCrunch meminta komentar terkait laporan ini.
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Jawa Pos
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