Polisi Bali Ungkap Transaksi Jual Beli Bayi Via TikTok, Per Orok Dihargai Rp 23 Hingga 35 Juta

JawaPos.com - Satreskrim Polres Bangli menetapkan tiga orang tersangka usai membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus jual beli bayi di Kintamani, Bangli, Bali. Perbuatan jual beli bayi ini dilakukan melalui media sosial TikTok dan lintas provinsi

Polisi kini masih terus melakukan pengembangan. Sebab tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam jaringan ini. Kasus ini terungkap setelah Unit IV Satreskrim Polres Bangli menemukan bayi berumur sekitar 1,5 bulan (Bayi Mr. X1) yang dirawat oleh Jro Selamat di Banjar Kayu Selem, Desa Songan B.

Hasil penyelidikan menunjukkan Jro Selamat mendapatkan bayi tersebut dari perantara I Wayan Depin, 35, dan I Jero Yun, 60. Dalam proses pemeriksaan, polisi juga mendapati bahwa I Jero Yun merawat bayi lain berinisial Bayi Mr. X2 yang didapatkan melalui jalur perantara yang sama.

Kapolres Bangli AKBP Anggun Adhika Putra menjelaskan, jual beli bayi ini bermula dari aktivitas di media sosial Tik Tok. "Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terlapor mendapatkan kedua bayi tersebut dari seorang perempuan yang dikenalnya di media sosial TikTok atas nama Tya atau Ria," ujar AKBP Anggun Adhika Putra dikutip dari Radar Bali (JawaPos Group) pada Jumat (25/9).

Bermula dari Siaran Langsung di TikTok