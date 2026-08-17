Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 17 Agustus 2026 | 19.47 WIB

92 Ribu Serangan Siber Menyamar sebagai Aplikasi AI, ChatGPT Paling Banyak Dipalsukan

ILUSTRASI. GenAI.mil memperluas kapabilitasnya melalui integrasi ChatGPT OpenAI ke dalam ekosistem AI militer AS (Fox Business) - Image

ILUSTRASI. GenAI.mil memperluas kapabilitasnya melalui integrasi ChatGPT OpenAI ke dalam ekosistem AI militer AS (Fox Business)

JawaPos.com - Popularitas layanan kecerdasan buatan (AI) yang semakin tinggi ternyata turut dimanfaatkan penjahat siber untuk melancarkan serangan. Kaspersky GReAT menemukan 92.000 serangan berbahaya yang menyamar sebagai layanan AI.

Dari jumlah tersebut, ChatGPT menjadi layanan AI yang paling banyak digunakan sebagai kedok. Sebanyak 49 persen serangan menyamar sebagai aplikasi ChatGPT. Sementara itu, Claude dan Gemini masing-masing mencakup 18 persen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penjahat siber kini tidak hanya mengandalkan eksploitasi kerentanan teknis. Kepercayaan pengguna terhadap layanan AI populer juga dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk serangan.

Sojun Ryu, peneliti keamanan di GReAT (Global Research and Analysis Team) Kaspersky, mengatakan perkembangan AI yang semakin pesat membuat teknologi tersebut kini mampu melakukan lebih banyak hal secara mandiri.

"AI telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahap awal, AI hadir dalam bentuk perangkat yang mampu menghasilkan, meringkas, dan menyusun draf konten. Tahap berikutnya menghadirkan copilot, yang menanamkan AI langsung ke dalam alur kerja untuk membantu, memberikan saran, dan memandu pengguna saat mereka bekerja. Kini, kita telah memasuki era agen AI yang mampu membuat perencanaan, menggunakan berbagai perangkat, memanggil API, dan bertindak secara otonom," kata Sojun dalam keterangannya, Senin (17/8).

Di tengah meningkatnya penggunaan AI, penyerang memanfaatkan kepercayaan terhadap layanan resmi dengan menyebarkan aplikasi palsu yang dirancang untuk menargetkan pengguna. Aplikasi semacam ini dapat terlihat seperti layanan AI yang sebenarnya sehingga korban tidak menyadari adanya ancaman.

Selain menemukan serangan yang menyamar sebagai layanan AI, peneliti Kaspersky GReAT juga mengidentifikasi lebih dari 15.000 sampel malware yang menyamar sebagai perangkat lunak agentic AI.

Sampel tersebut mencakup trojan, spyware, exploit, downloader, dropper, dan backdoor. Dengan menjalankan aplikasi yang menyamar tersebut, pengguna berisiko memberikan kesempatan kepada penyerang untuk mencuri informasi internal hingga membangun akses kendali jarak jauh atau command-and-control.

Kaspersky menilai kondisi ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan terhadap AI tetap perlu diimbangi dengan verifikasi. Semakin banyak aktivitas yang diserahkan kepada AI, semakin penting pula memastikan aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan benar-benar aman.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Taiwan Deteksi Serangan Siber 'Abnormal' Berbasis AI, 85 Akun Pemerintah Dibobol - Image
Internasional

Taiwan Deteksi Serangan Siber 'Abnormal' Berbasis AI, 85 Akun Pemerintah Dibobol

Jumat, 14 Agustus 2026 | 23.20 WIB

Serangan Siber Tembus 1,52 Miliar Kali, Penipuan Digital Capai Rp 7,5 Triliun - Image
Teknologi

Serangan Siber Tembus 1,52 Miliar Kali, Penipuan Digital Capai Rp 7,5 Triliun

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.47 WIB

Berbasis AI, Ekosistem Keamanan Siber Perlu Diperkuat, Tak Cuma Cegah Serangan Tapi juga Pemulihan D - Image
Teknologi

Berbasis AI, Ekosistem Keamanan Siber Perlu Diperkuat, Tak Cuma Cegah Serangan Tapi juga Pemulihan D

Senin, 3 Agustus 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

3

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

4

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore