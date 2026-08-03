Berbasis AI, Ekosistem Keamanan Siber Perlu Diperkuat, Tak Cuma Cegah Serangan Tapi juga Pemulihan D

JawaPos.com - Ekosistem keamanan siber perlu diperkuat dengan terus memperbaharui untuk menjawaba tantangan yang semakin kompleks. Seperti yang dilakukan PT Alfa Siber Teknologi (AST), yang mengumumkan 3 pilar baru ntuk memperkuat ekosistem siber berbasis kecerdasan buatan (AI).
Dalam dalam perhelatan AST Partner Growth Summit & BOD Executive Dinner 2026, AST mengumumkan secara resmi menggandeng 1Kosmos dan Acronis, serta memperluas kapabilitas Unified Endpoint Management (UEM). Ketiga pilar ini dikembangkan selaras dengan NIST Cybersecurity Framework 2.0 dan didukung kapabilitas kecerdasan artifisial (AI) untuk memastikan perlindungan yang adaptif, terukur, dan terintegrasi.
“Ini bukan sekadar menambah produk. Ini strategi untuk membuka lebih banyak peluang bisnis bagi partner. Dengan pendekatan AI-Driven dan selaras NIST Framework, kami memastikan solusi dari identity security hingga endpoint governance dapat menjawab risiko bisnis secara terarah, efisien, dan sesuai standar global,” ujar Ivon Susan, Managing Director PT Alfa Siber Teknologi, baru-baru ini.
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Diungkapkan Ivon, 1Kosmos menghadirkan solusi yang memperkuat kapabilitas Alfa Siber dalam keamanan identitas (Identity Security). Penguatan ini melalui autentikasi tanpa kata sandi (passwordless) generasi berikutnya, berbasis biometrik dan kecerdasan artifisial (AI) anti deepfake. Hal ini sangat penting di tengah meningkatnya risiko pencurian kredensial dan serangan berbasis identitas.
Lalu Acronis menghadirkan solusi ketahanan siber (Cyber Resilience), yang mengintegrasikan perlindungan siber berbasis kecerdasan artifisial (AI), layanan backup, dan kemampuan pemulihan data secara cepat.
Sedangkan solusi Unified Endpoint Management (UEM) memperkuat visibilitas, tata kelola, dan kepatuhan (compliance) terhadap seluruh perangkat di lingkungan enterprise secara otomatis. Ini menjawab kebutuhan organisasi atau perusahaan dalam mengatasi ancaman ransomware dan gangguan bisnis.
Sehingga, melalui kehadiran portofolio baru ini, Ivon menegaskan kalau AST telah melakukan sekaligus perubahan pendekatan Alfa Siber menuju pembangunan ekosistem cybersecurity yang lebih terintegrasi dan berfokus pada partner. Seluruh solusi kini telah tersedia melalui jaringan mitra resmi AST di seluruh Indonesia.
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