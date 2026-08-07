Tanpa Disadari! 5 Pengaturan Android Ini Diam-Diam Menguras Baterai dan Kuota Internet

Baterai hp cepat habis. (freepik)
JawaPos.com - Banyak pengguna Android mengira baterai cepat habis atau kuota internet boros disebabkan oleh usia ponsel atau terlalu sering menggunakan aplikasi. Padahal, penyebabnya bisa berasal dari beberapa pengaturan yang aktif secara default dan terus bekerja di latar belakang tanpa disadari.
Jika dibiarkan, pengaturan tersebut bukan hanya membuat baterai lebih cepat terkuras, tetapi juga menghabiskan kuota internet setiap hari. Kabar baiknya, kamu bisa mengurangi konsumsi baterai dan data hanya dengan mengubah 5 pengaturan sederhana berikut!
1. Sinkronisasi Otomatis Semua Akun Terus Aktif
Fitur sinkronisasi otomatis memang memudahkan karena email, kontak, kalender, hingga data aplikasi selalu diperbarui secara real time. Namun, proses tersebut membuat ponsel terus terhubung ke internet dan bekerja di latar belakang meski sedang tidak digunakan.
Semakin banyak akun yang tersinkronisasi, semakin besar pula konsumsi baterai dan kuota internet. Jika kamu tidak membutuhkan pembaruan setiap saat, nonaktifkan sinkronisasi pada akun atau aplikasi yang jarang dipakai. Kamu tetap bisa melakukan sinkronisasi secara manual saat dibutuhkan.
2. Aplikasi Bebas Menggunakan Data di Latar Belakang
Banyak aplikasi media sosial, belanja online, hingga layanan streaming tetap mengakses internet meski tidak sedang dibuka. Aktivitas ini digunakan untuk memperbarui konten, mengirim notifikasi, atau menyinkronkan data.
Akibatnya, kuota internet bisa terkuras tanpa disadari, sementara baterai juga lebih cepat habis karena ponsel terus menjalankan proses di belakang layar. Coba periksa menu penggunaan data dan batasi akses data latar belakang untuk aplikasi yang tidak terlalu penting.
3. Layanan Lokasi Selalu Menyala
GPS sangat berguna untuk navigasi maupun layanan transportasi online. Namun jika fitur lokasi terus aktif sepanjang hari, berbagai aplikasi dapat mengakses lokasi perangkat secara berkala, meski sebenarnya tidak sedang digunakan.
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